العالم اليوم - مليار جنيه إسترليني مساعدات عسكرية بريطانية إضافية لأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يونيو 2022 12:21 صباحاً - أعلنت الحكومة البريطانية خلال قمّة لحلف شمال الأطلسي في مدريد تخصيص مليار جنيه إسترليني إضافي لأوكرانيا لمساعدة هذا البلد على التصدّي للعمليات العسكرية الروسية، مشيرة إلى أنّ هذه المساعدة العسكرية الجديدة تتضمّن خصوصاً أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيّرة.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إنّ هذا المبلغ الإضافي سيرفع إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدّمتها لندن لكييف منذ بدأت الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير>

وشدّدت على أنّ هذه المساعدة تدشّن "مرحلة جديدة" من الدعم الغربي للجيش الأوكراني الذي سيصبح خلالها قادراً على شنّ هجمات مضادّة.