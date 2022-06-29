نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر pdf results رابط نتائج الثالث متوسط 2022 نينوى عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط 2022 نينوى هي ما سوف نتعرّف عليه من خلال هذا المقال، بعد أن واشكت نتائج ثالث متوسط الدور الاول 2022 على الصدور، حيث عبر هذا المقال سوف نستعرض سويا خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في محافظة نينوى من خلال منصة نتائجنا من خلال اتباع الخطوات التالية، أيضًا نتطرق إلى موعد ظهور نتائج الثالث متوسط بالرقم الامتحاني.

رابط نتائج الثالث متوسط 2022 نينوى

فيما بدأ العد التنازلي على صدور نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الاول محافظة نينوى على موقع وزارة التربية العراقية لنتائج الطلاب العراق، حيث وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم العراقي، بعد تفقده مراكز التصحيح منذ أيام قليلة، وأكد على ارتفاع نسب النجاح في العينات العشوائية لمختلف المواد الدراسية، والذي أكد عل أن نسبة النجاح في نتائج الثالث المتوسط نينوى مرتفع نوعا ما مقارنة بالعام الماضي.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول نينوى 2022

وكان الطلاب والطالبات في نينوى قد خاضوا امتحانات الدور الاول من شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي المتوسط منذ أسبوعين، ولم تتلقى وزارة التربية العراقية أي شكاوى من صعوبة الأسئلة، حيث جاءت الأسئلة في الاختبارات في مستوى الطالب المتوسط، ولم توجد أي جزئيات مبهة في الامتحان.

خطوات استخراج نتائج ثالث متوسط نينوى

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية العراقية رابط رسمي

اختيار محافظة نينوى

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب أو الطالبة

إدخال رمز التحقق الموضح أمامك

الضغط على كلمة تسجيل دخول

اختيار نتائج الطلاب

سوف تظهر علامات الطالب

موقع نتائجنا نتائج ثالث متوسط نينوى

فيما يعتبر موقع نتائجنا أحد أبرز المواقع الإلكتروني التي تنشر نتائج الطلاب سواء نتائج الثاثل المتوسط أو نتائج السادس الابتدائي أو نتائج السادس الاعدادي بصيغة pdf كل عام بجانب موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

كما يمكنك كتابة الرقم الامتحاني الخاص بك في تعليق تصلك نتائج الثالث المتوسط محافظة نينوى من ثقفني فور صدورها.