نتائج الصف الثاني عشر الإمارات 2022 الثانوية العامة عبر وزارة التربية sso.moe.gov.ae

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عمر شويل - جدة نتائج الصف الثاني عشر الإمارات 2022 أصبحت محل بحث مكثف الآن من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة الإمارات 2022، وذلك مع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الإمارات 2022 برقم الهوية، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية sso.moe.gov.ae، وكذلك من خلال مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ese.gov.ae/services، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، كما قدم الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات التهنئة للطلبة الأوائل على هذا التفوق، واتصل الشيخ محمد بمزون الكتبي وسمية الكتبي وقدم لهم التهنئة وتمنى لهم مزيد من التقدم والنجاح.

نتائج الصف الثاني عشر الإمارات 2022

يتم استخراج نتائج الثانوية العامة الإمارات 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وذلك بالطريقة التالية:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية sso.moe.gov.ae.

إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

أو تسجيل الدخول بالهوية الوطنية الرقمية الموحدة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة “نتائج الصف الثاني عشر 2022”.

وفي النهاية النقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

أسماء أوائل الصف الثاني عشر 2022 الإمارات sso.moe.gov.ae

تحدثت قبل قليل مع مزون الكتبي وسمية الكتبي من أوائل الثانوية العامة لتهنئتهما.. نبارك للأوائل .. نبارك للخريجين .. نبارك لجميع الآباء والأمهات .. نبارك للوطن دفعة جديدة من أبنائه وبناته .. جنوده.. رجاله ونسائه .. وقادة مستقبله .. ونبشرهم بأن أيامهم القادمة أجمل وأعظم بإذن الله.. pic.twitter.com/SMlu2QWwLv — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) تحدثت قبل قليل مع مزون الكتبي وسمية الكتبي من أوائل الثانوية العامة لتهنئتهما.. نبارك للأوائل .. نبارك للخريجين .. نبارك لجميع الآباء والأمهات .. نبارك للوطن دفعة جديدة من أبنائه وبناته .. جنوده.. رجاله ونسائه .. وقادة مستقبله .. ونبشرهم بأن أيامهم القادمة أجمل وأعظم بإذن الله.. pic.twitter.com/SMlu2QWwLv — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 28, 2022

محمد إبراهيم محمد المنصوري (رأس الخيمة).

علي حسن عيدروس الحبشي (بني ياس).

محمد عبيد محمد بن أحمد الطنيجي (أم القيوين).

فارس إسلام عبد الحميد أحمد رضوان (الشارقة).

عاصم عمر محمود (أبوظبي).

مزون خليفة سالم الحافري الكتبي (أم القيوين).

عبد الرحمن مصطفى بدوي الخلفي (الشارقة).

سمية عبد الله سالم حمد الكتبي (العين).

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الإمارات 2022

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تعلن عن البرمجة الزمنية لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2021-2022، وستستهل بإعلان نتائج طلبة الصف 12 بتاريخ 29 يونيو 2022. نتمنى لكافة طلبتنا التوفيق والنجاح. pic.twitter.com/1JbybwOBli — مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (@ese_ae) مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تعلن عن البرمجة الزمنية لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2021-2022، وستستهل بإعلان نتائج طلبة الصف 12 بتاريخ 29 يونيو 2022.



نتمنى لكافة طلبتنا التوفيق والنجاح. pic.twitter.com/1JbybwOBli — مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (@ese_ae) June 28, 2022

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عبر موقعها الرسمي تويتر في وقت سابق عن موعد إعلان نتائج الطلاب لجميع المراحل التعليمية في الإمارات. وسوف تبدأ بإعلان نتائج الصف الثاني عشر 12 يوم الأربعاء الموافق 29\06\2022 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات. وسوف يتم إعلان نتائج الصف التاسع والعاشر والحادي عشر عند تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات يوم الأربعاء أيضاً الموافق 29\06\2022. أما نتائج الصفوف من الأول وحتى الثامن فسوف يتم الإعلان عنها يوم الخميس الموافق 30\06\2022 في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحاً بتوقيت الإمارات.

وزارة التربية والتعليم في الإمارات

قامت وزارة التربية والتعليم في الإمارات بجهد كبير لإنجاح الاختبارات. كما أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على الطلاب والطالبات من خطر الإصابة بفيروس كورونا الخطير. وقدمت الوزارة التهنئة لأبنائها الطلاب الناجحين في الثانوية العامة وتمنت لهم مزيد من النجاح والتقدم.