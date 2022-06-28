نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثانوية العامة الإمارات 2022 نتائج الصف الثاني عشر بالهوية الرقمية sso.moe.gov.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة الإمارات 2022 تستحوذ على تفكير آلاف الطلاب والطالبات وأسرهم، حيث يترقبون موعد إعلان نتائج الصف الثاني عشر الإمارات 2022، والذي سيتم الكشف عنه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية sso.moe.gov.ae، ومن خلال مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ese.gov.ae، وتستعد وزارة التربية والتعليم في الإمارات الآن لرفع الدرجات على موقع الوزارة، وذلك بعد أن انتهت لجان التصحيح والمراجعة من تصحيح كافة الأوراق الامتحانية والتأكد من دقة التصحيح بواسطة معلمين متخصصين في كل المواد، ويشرف عليهم طاقم كبير من الفنيين والموجهين والإداريين حتى يأخذ كل طالب حقه، لذلك تتم عملية مراجعة الأوراق الامتحانية بعد التصحيح ثم يتم تجميع الدرجات ورصدها وتغذية الحاسب الآلي بالنتيجة تمهيداً لرفعها على موقع الوزارة وموقع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

نتائج الثانوية العامة الإمارات 2022

لا حديث يعلو في الإمارات الآن على حديث نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية، بدايةً من الصف الأول الابتدائي وانتهاءً بالصف الثاني عشر طلاب الثانوية العامة 2022، لكن نتيجة الشهادة الثانوية العامة هي محط أنظار الجميع من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمتابعين للعملية التعليمية في الإمارات، لمعرفة موعد استخراج نتائج الصف الثاني عشر الإمارات برقم الهوية الوطنية، وموعد إعلان النتيجة بشكل رسمي بالإضافة إلى رابط نتائج الثانوية العامة وطريقة الحصول عليها.

رابط نتائج الصف الثاني عشر الإمارات 2022

يتم استخراج نتائج الطلاب في الإمارات لجميع المراحل التعليمية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر بطريقة واحدة، الاختلاف الوحيد الموجود هو تحديد الصف المراد البحث عن نتيجته، وسوف نقدم لكم خلال السطور القادمة آلية استخراج نتائج الصف الثاني عشر الإمارات 2022 برقم الهوية فقط وهذه الخطوات كالتالي:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية الإلكتروني الرسمي sso.moe.gov.ae.

إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

أو تسجيل الدخول بالهوية الرقمية.

أدخل جميع البيانات بطريقة صحيحة.

انقر على أيقونة “نتائج الصف الثاني عشر”.

اضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.

أسماء أوائل الثانوية العامة الإمارات 2022

تحدثت قبل قليل مع مزون الكتبي وسمية الكتبي من أوائل الثانوية العامة لتهنئتهما.. نبارك للأوائل .. نبارك للخريجين .. نبارك لجميع الآباء والأمهات .. نبارك للوطن دفعة جديدة من أبنائه وبناته .. جنوده.. رجاله ونسائه .. وقادة مستقبله .. ونبشرهم بأن أيامهم القادمة أجمل وأعظم بإذن الله.. pic.twitter.com/SMlu2QWwLv — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) تحدثت قبل قليل مع مزون الكتبي وسمية الكتبي من أوائل الثانوية العامة لتهنئتهما.. نبارك للأوائل .. نبارك للخريجين .. نبارك لجميع الآباء والأمهات .. نبارك للوطن دفعة جديدة من أبنائه وبناته .. جنوده.. رجاله ونسائه .. وقادة مستقبله .. ونبشرهم بأن أيامهم القادمة أجمل وأعظم بإذن الله.. pic.twitter.com/SMlu2QWwLv — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 28, 2022

أوائل طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري للعام الدراسي 2021\2022، الطالب محمد إبراهيم جمال محمد المنصوري، والطالب علي حسن عيدروس الحبشي، والطالب محمد عبيد محمد بن أحمد الطنيجي. الطالب فارس إسلام عبد الحميد أحمد رضوان. عاصم عمر محمود. الطالب مزون خليفة سالم الحافري الكاتبي، الطالب عبد الرحمن مصطفى بدوي الخلفي. سمية عبدالله سالم سالم حمد الكتبي.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الإمارات 2022

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تعلن عن البرمجة الزمنية لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2021-2022، وستستهل بإعلان نتائج طلبة الصف 12 بتاريخ 29 يونيو 2022. نتمنى لكافة طلبتنا التوفيق والنجاح. pic.twitter.com/1JbybwOBli — مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (@ese_ae) مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تعلن عن البرمجة الزمنية لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2021-2022، وستستهل بإعلان نتائج طلبة الصف 12 بتاريخ 29 يونيو 2022.



نتمنى لكافة طلبتنا التوفيق والنجاح. pic.twitter.com/1JbybwOBli — مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (@ese_ae) June 28, 2022

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن المواعيد الرسمية للإعلان عن نتائج نهاية العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية. نتائج الصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي. ونتائج الصف السابع والثامن والتاسع المتوسط. ونتائج الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر الثانوي. ومرفق الجدول يوضح المواعيد بالتفصيل.