فضاء اولياء التلاميذ نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 bem tharwa education

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عمر شويل - جدة فضاء اولياء التلاميذ نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022، أصبح الموقع متاحا لكل من يريدون الاستعلام عن نتائج التعليم المتوسط البيام 2022. وهو موقع إلكتروني معتمد وضعته وزارة التربية والتعليم لعرض نتائج المتوسط عبر التلاميذ tharwa education. ومن المقرر أن يتم إطلاق resultat bem الأحد 26 من شهر جوان على الساعة الرابعة مساء. وكل المستعلمين يمكنهم دخول موقع فضاء أولياء لاستخراج نتائج المتوسط bem، هذا إلى جانب موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التي وضعته وزارة التربية والتعليم أيضا bem onec dz، وفي هذا المقال سنشرح لكم طريقة الحصول على نتائج بيام عبر التلاميذ tharwa education gov، تابعوا معنا التفاصيل التي سنوضحها لكم في مقالنا هذا على موقع ثقفني الإخباري.

فضاء اولياء التلاميذ نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

وضعت وزارة التربية فضاء اولياء التلاميذ نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 تحت تصرف كل من التلاميذ والأولياء. الذين يريدون الحصول على كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط البيام دون الذهاب إلى المدارس. ولقد حدد الموعد الرسمي بالفعل لعرض النتائج المتوسط bem onec. ويمكنهم الاستعلام عنها بشكل إلكتروني، وقد بلغت نسب النجاح هذه السنة أزيد من ستون بالمئة وهي نسبة جيدة على العموم.

استخراج نتائج البيام موقع فضاء أولياء التلاميذ

لا بد من أن نشير إلى أن التعليم المتوسط خلال موقع ستكون متاحة اليوم على الساعة الرابعة مساء يوم السادس والعشرين من جوان. حيث حددت الوزارة طريقة سهلة ومبسطة للحصول على resultat bem. وذلك من خلال الدخول مباشرة إلى رابط نتيجة شهادة التعليم، ولم يعد يفصلنا سوى ساعتين على الأغلب عن موعد نتائج بيام 2022. ويتم الاستعلام عنها من حلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: يدخل ولي الطالب إلى موقع شهادة التعليم المتوسط البيام فضاء الأولياء. ثانيا: عليه أن ينقر على زر تسجيل حساب جديد في فضاء الأولياء إن لم يكن لديه حساب من قبل. وإن كان لديه فما عليه سوى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. ثالثا: يدرج البيانات الخاصة به، ثم يختار نتائج أبنائي ويكتب معلومات ابنه الذي يريد استخراج نتيجته. أخيرا يضغط على زر عرض النتائج لاستظهار كشف نتائج البيام 2022.

رابط نتيجة شهادة التعليم المتوسط bem 2022

نحيطكم علما أيضا بأنه يمكن للتلاميذ الحصول على نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وهو موقع معتمد من الوزارة لعرض النتائج بالأخص في المراحل النهائية مثل نتيجة بيام 2022، ويكون الاستعلام عن نتئج الطلاب الأحرار والمتمدرسين في السنة الرابعة متوسط من خلالها، ويجب اتباع الخطوات التالية:

يدخل التلميذ أو ولي الأمر إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بعدها يختار نتائج bem onec dz في الخطوة الموالية يدخل كل من رقم التسجيل ورقم اليري الموجود بالاستدعاء عليه أن يحل المسألة الحسابية الواردة أمامه في الموقع، ثم ينقر على ور إظهار النتيجة، وفي الأخير ستظهر نتائج المتوسط bem.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال فضاء اولياء التلاميذ نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022. وهو من أكثر المواضيع شيوعا في الساعات الأخيرة لدى من يترقبون شهادة التعليم المتوسط البيام 2022 حسب رقم التسجيل.