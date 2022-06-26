صدور نتائج البيام 2022 وزارة التربية bem.onec.dz 2022 كشف نقاط نتائج التعليم المتوسط لجميع ولايات الجزائر

نتائج البيام الجزائر 2022 وزارة التربية، تستعد وزارة التربية الوطنية الجزائرية لإعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر 2022 برقم التسجيل، حيث انتهي جميع طلاب التعليم المتوسط بدولة الجزائر من أداء امتحانات المواد الدراسية، وقد اجتاز الطلاب جميع الاختبارات في هدوء، ومنذ أن انتهت الإمتحانات ويرغب جميع الطلاب في معرفة نتائج البيام 2022، ونترقب معكم اعتماد النتيجة خلال دقائق قليلة وسيتم رفع نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وموقع فضاء ويتمنى موقع ثقفني النجاح والتوفيق لجميع المرشحين في دوره جوان في نتائج البيام 2022.

نتائج البيام الجزائر 2022 وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن تصحيح نتائج البيام دورة جوان 2022 بالجزائر تمت بدقة عالية، لضمان حصول كل طالب على جميع درجاته المستحقه، كما التزمت الوزراة بتطبيق جميع إجراءات الوقاية لضمان سلامه الطلاب وعدم انتشار فيروس كورونا بين المرشحين، هذا وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات نتائج شهاده التعليم المتوسط بالجزائر لجميع الولايات 740 الف، مشيرة إلى أن الوزارة تستعد خلال الوقت الحالي للتجهيز المؤتمر الصحفي بحضور سيادة وزير التربية الوطنية الجزائرية لصدور نتائج البيام 2022 وإعلان نسب النجاح ونسب النجاح بجميع الولايات الجزائرية، وأعلنت مصادر بأن نسبة النجاح سوف تحظي برضا أولياء الأمور وسوف تتجاوز نسبة نجاح العام الماضي والذي بلغ 67% بجميع ولايات الجزائر.

كشف نقاط نتائج البيام برقم التسجيل

منذ أن انطلقت جميع امتحانات طلاب دولة الجزائر كانت هناك متابعات مستمرة من وزارة التربية الوطنية لنظام سير الامتحانات والتأكد من إتباع الجميع طلاب ومراقبين الإجراءات الوقائية، وكذلك التأكد من عدم مواجهة الطلاب أي صعوبات في الامتحانات، وأكدت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بأنه يمكن لجميع شهادة التعليم المتوسط الاستعلام عن النتيجة من خلال المواقع الإلكترونية، حيث تتمثل طريقة الاستعلام في الآتي.