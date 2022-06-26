Link استخرج نتيجة البيام الجزائر 2022 bem.onec.dz ” شهادة التعليم المتوسط ” من وزارة التربية الوطنية بالولايات الجزائرية

رابط استخرج نتيجة البيام الجزائر 2022 شهادة التعليم المتوسط 2022 البيام هو أكثر ما يهم عددٍ كبير من الطلاب في جميع أنحاء الجزائر بكافة الولايات في هذا التوقيت، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من أداء امتحانات الطلاب خلال الفترة الأخيرة وتحديدا في يوم السابع من شهر يونيو، وقد أكدت الوزارة أن أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب ” نتائج “البيام” قد بدأت على الفور والتي من المقرر أن يتم إعلانها رسميا بناءً أو الموعد الذي كشفت عنه الوزارة خلال الساعات الماضية في بيان رسمي، وسوف نستعرض الآن تفاصيل الاستعلام عن نتيجة شهادة التعليم المتوسط 2022 برقم التسجيل الخاص بالطالب.

الاستعلام عن نتيجة شهادة التعليم المتوسط البيام 2022

رابط كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 البيام Bem onec dz في الجزائر برقم التسجيل حسب الولايات وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية رسميا عن تفعيل الرابط الإلكتروني المخصص لكي يتم استخراج النتيجة بسهولة لجميع الطلاب وكذلك أولياء الأمور، وقد أكدت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط هذا العام 2022 رسميا خلال الساعات القادمة، وذلك يوم الأحد الموافق 26 من شهر يونيو، لتطرح النتيجة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الجزائر.

رابط استخرج نتيجة البيام الجزائر2022

ويمكن ان يقوم الطالب الراغب في استخراج النتيجة بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب الامتحانات الوطني والذي تم تفعيله رسميا من خلال ما يلي.

التوجه إلى موقع البيام لكشف نقاط نتائج المترشحين المتمدرسين والأحرار المتوسط البيام .

ومن المقرر أن يتم تفعيل تنشيط الرابط عند ظهور النتيجة، ليتمكن الطلاب من الدخول للموقع ومعرفة النتيجة الخاصة به.

يتم بعد ذلك اختيار الطالب الحالة الخاصة به، وتحديد ما يرغب في الحصول عليه بالضغط على «تحديد نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة».

ثم يتم العمل على إدخال رقم التسجيل الخاص به.

وبعدما يتم الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، يتم اختيار الأيقونة الخاصة بعرض النتيجة بالضغط على «عرض النتيجة».

ويذكر أن وزارة التعليم في جمهورية الجزائر كانت قد أعلنت أن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط البيام 2022 ستكون متاحة للطلاب على الموقع يوم الأحد ، حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها بسهولة، دون أن يكون هناك حاجة للذهاب للمدرسة لمعرفة النتيجة الخاصة بهم.