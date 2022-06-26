نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 البيام Bem onec dz في الجزائر برقم التسجيل حسب الولايات في المقال التالي
رابط كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 حيث يترقب طلاب شهادة التعليم المتوسط هذا العام 2022 في جميع الولايات الجزائرية بشكل عام الإعلان عن نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري لشهادة التعليم المتوسط البيام، وهي النتائج التي أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية تفاصيل إعلانها رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أكدت المصادر المسؤولة على إنهاء كافة أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، بعدما انتهى الطلاب من أداء الامتحانات رسميا في يوم السابع من شهر يونيو، وسوف نستعرض الآن تفاصيل الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 في الجزائر.
نتائج شهادة البيام في الجزائر2022
وقد كشفت وزارة التربية والتعليم الجزائرية رسميا خلال الساعات الأولى من يوم السبت، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة شهادة التعليم المتوسط 2022 في جميع أنحاء الجزائر، رسميا خلال الساعات الأولى من يوم الأحد الموافق 26 من شهر يونيو جوان 2022 ، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الطلاب رسميا في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الجزائر، حيث انتهت أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في جميع المدارس خلال الأيام الأخيرة رسميا، حيث يتم الإعلان عن اعتماد نتيجة الطلاب رسميا صباح يوم الأحد والتي يتم إعلانها إلكترونيا من خلال الموقع المفعل من جانب وزارة التربية والتعليم لكي يتم سهولة استخراج النتيجة إلكترونيا باستخدام رقم التسجيل الخاص بالطالب فقط.
رابط كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022
وقد تم تفعيل الموقع الالكتروني الخاص بمكتب الامتحانات الوطني ليتم من خلاله الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2022، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمكتب الامتحانات الوطني مباشرة من الروابط كشف نقاط البيام.
- استخراج نتائج للمترشحين المتمدرسين والأحرار عبر موقع البيام .
- استخراج نتائج المتمدرسين عبر موقع فضاء الأولياء .
- ومن خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة يتم اختيار الحالة الخاصة بالطالب، وتحديد ما يرغب في الحصول عليه بالضغط على «تحديد نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة».
- ومن ثم يقوم الطالب بكتابة رقم التسجيل الخاص به.
- بعد ذلك من المقرر ان يطرح الموقع على الطالب مسألة رياضية حتى يستطيع الحصول على النتيجة يجب عليه أن يقوم بحلها.
- بعدما يتم الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة، يتم اختيار الأيقونة الخاصة بعرض النتيجة بالضغط على «عرض النتيجة».
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