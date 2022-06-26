الآن.. رابط bem.onec.dz لاستخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 حسب رقم التسجيل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 

رابط bem.onec.dz لاستخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022، حيث قامت وزارة التربية الجزائرية بالإعلان عن بدء تصحيح امتحانات الطلاب المقيدين في مرحلة التعليم المتوسط لعام 2022، ومن المقرر الإعلان عن نتائج الطلاب في الفترة المقبلة، فكانت الامتحانات بسيطة وأسئلتها مباشرة، وصرح الوزير بإنهاء عمليات التصحيح بشكل تام ومنظم، وسهلت الوزارة على الطلاب طريقة الوصول لدرجاتهم من خلال تسجيل الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم في دولة الجزائر، ثم يتم اتباع الخطوات من أجل الحصول على النتيجة، وطباعتها من الموقع نفسه.

رابط bem.onec.dz لاستخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

ينتظر طلاب التعليم المتوسط لعام 2022 في دولة الجزائر معرفة نتائجهم بسرعة، حيث أعلنت الوزارة ما يلي:

أن يوم الأحد الموافق 26-6-2022 سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب، وذلك من خلال اعتماد النتائج من الوزير، ونشرها على الموقع الخاص بالوزارة لتسهيل الدخول، ومعرفة النتائج بالتفصيل مع كتابة قيمة الدرجات الخاصة بالطالب، وموعد إعلان النتيجة هو الساعة 4 عصرا، حيث سيقوم كل طالب بالدخول إلى موقع الوزارة أو عبر موقع فضاء الأولياء أو إلى رابط الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات من أجل الحصول على النتيجة، حيث قامت إدارة المدارس الخاصة بالتعليم المتوسط الجزائري 2022 بإنهاء التصحيح، ومراجعة الدرجات، ورصدها إلى وزارة التربية الوطنية الجزائرية، ليتم اعتمادها من الوزير لرفعها على الموقع الإلكتروني.

خطوات الحصول غلي نتائج شهادة التعليم المتوسط نتائج البيام 2022

وفرت الحكومة الجزائرية عبر مواقع وزارة التربية الإلكترونية خدمة إطلاع الطلاب على درجاتهم لمعرفة النتائج الخاصة بهم، كما توفر طباعة كشف النتيجة من الموقع إلكترونيا بكل يسر، حيث يتم ذلك من خلال إتباع ما يلي: