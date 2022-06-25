نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج موريباك كونكور 2022 معرفة نتيجة مسابقة امتحانات دخول السنة الأولى إعدادية mauribac في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج موريباك كونكور 2022 ، اعلنت وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في دولة موريتانيا عن نتائج كونكور 2022 مسابقة امتحانات دخول السنة الأولى إعدادية عبر الموقع الرسمي mauribac concour، حيث يعيش حاليا معظم الطلاب وأوليائهم حالة من التوتر والقلق الشديد بعد تأخر صدور النتائج ويزداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي في موريتنا غن رابط موقع وزارة التهذيب الوطني للاستعلام عن نتائج الامتحانات بمجرد ظهورها رسميا على موقع الوزارة، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق على اهم الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن لوائح كونكور 2022 عبر منصة موريباك

نتائج موريباك كونكور 2022

منذ بداية العام الدراسي الجديد عملت وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في موريتانيا على إصلاح شامل على المنظومة التعليمية بإتاحت العديد من المنصات الإلكترونية لكي يتمكن طلاب مرحلة دخول السنة الأولى إعدادية الدراسة عن بعد وكذلك الاستعلام عن نتائج كونكور 2022 بشكل إلكتروني وبكل سهولة عبر الدخول على المنصة الجديدة موريباك 2022 وتطبيق الخطوات التي سنذكرها في الفقرة التالية من هذا المقال.

استعلام نتائج كونكور 2022

لمعرفة نتائج كونكور 2022 في موريتانيا ما على الطالب سوى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة التهذيب الوطني او موقع https://www.mauribac.com/ الذي تم تفعيله من قبل الوزارة للاطلاع على نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية وجاءت خطوات استخراج نتيجة الطلاب مبينة على النحو التالي:

أول خطوة يجب على الطالب أو الولي القيام بها وهي الدخول موقع وزارة التهذيب الوطني الموريتانية

في الخطوة الموالية ومن الواجهة الرئيسية للموقع أنقر مباشرة على نتائج امتحانات دخول السنة الأولى إعدادية 2022

ثالثا: يجب على التلميذ اختيار الولاية التي يتبع لها

رابعا: تحديد اسم المقاطعة التي ينتمي اليها التلميذ حاليا

خامسا: اختيار المدرسة التي يدرس فيها الطالب

سادسا: الضغط على علامة بحث ستظهر نتيجة لوائح المترشحين كونكور 2022.

موريباك لوائح كونكور 2022

الدخول إلى رابط موقع موريباك https://www.mauribac.com/ كتابة الرقم السري الخاص بالطالب ثم كتابة كلمة المرور الخاصة بالطالب بعدها يتم إدراج رقم المقعد الخاص بالتلميذ أخيرا النقر على عبارة عرض النتائج.

وصلنا بكم لنهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه لموضوع مهم جدا بالنسبة لطلاب الذين اجتازوا امتحانات دخول السنة الأولى إعدادية وأولياء الأمور في موريتانيا الا وهو طريقة الاستعلام عن نتائج موريباك كونكور 2022.