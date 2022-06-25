سيارات كيا الشهيرة مستعملة للبيع بأسعار تبدأ من 5000 ريال سعودي

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سيارات كيا الشهيرة مستعملة للبيع، تم الإعلان مؤخرا عن توافر مجموعة كبيرة من سيارات كيا المستعملة بجميع الموديلات ومتوفرة كيا بأرخص الأسعار داخل المملكة العربية السعودية والتي تناسب عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين والذين يحتاجون إلى شراء سيارة مناسبة بإمكانيات ومميزات عالية الجودة وفي نفس الوقت تناسب دخلهم الشهري. للبيع في مدينة الشرقية سيارة كيا ريو مستعملة موديل 2013: سعر بيع السيارة كيا ريو مستعملة 12000 ريال سعودي.

عداد الممشى للسيارة كيا ريو 180000 كيلو متر.

السيارة كيا ريو مستعملة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة كيا ريو مستعملة متوفرة بلون أبيض.

يمكن التواصل مع البائع من خلال الإتصال على 00966583167116. للبيع سيارة كيا ريو مستعملة للبيع في مدينة جدة: سعر السيارة كيا ريو مستعملة 5000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة كيا ريو 280000 كيلو متر.

السيارة كيا ريو موديل 2010 متوفرة باللون الرمادي.

السيارة كيا ريو موديل 2010 مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

يمنح البائع فرصة للمشتري الحصول على سيارة كيا ريو بالتقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي ودفع قسط شهري 100 ريال سعودي.

السيارة كيا ريو مزودة بفتحة سقف ومكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة كيا ريو مزودة بنظام الذكي لركن السيارة ونظام تحكم في الطارة ونظام الفرامل المانع للإنغلاق.

السيارة كيا ريو مزودة بوسائد هوائية جانبية ومشغل إسطوانات وحساسات أمامية وحساسات خلفية ومشغل دي في دي.

يمكن التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على طريق الإتصال على الرقم 0096658154980. للبيع كيا سيراتو موديل 2014 متواجدة بمدينة حفر الباطن: سعر بيع السيارة كيا سيراتو مستعملة 12000 ريال سعودي.

السيارة كيا سيراتو مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة كيا سيراتو 225000 كيلو متر.

السيارة كيا سيراتو مستعملة متوفرة باللون الفضي.

السيارة كيا سيراتو مزودة بكافة وسائل الراحة ونظام الصوت ووسائل الأمان.

السيارة مزودة ببلوتوث وقفل مركزي للأبواب ومقاعد كهربائية وكاميرا خلفية.

يمكن للمشتري الحصول على السيارة كيا سيراتو بنظام التقسيط وذلك عن طريق دفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

يمكن التواصل مع البائع من خلال التواصل على الواتس آب على الرقم 00966583230495. عمر شويل - جدة سيارات كيا الشهيرة مستعملة للبيع بأسعار تبدأ من 5000 ريال سعودي - ثقفني

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