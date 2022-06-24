نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام ديوان البلاط السلطاني قسم المساعدات العُمانية rca.gov.om شروط التقديم وقبول طلب المساعدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرقام ديوان البلاط السلطاني قسم المساعدات العُمانية rca.gov.om للراغبين في الحصول على مساعدات اجتماعية من جلالة السلطان هيثم، حيث يقوم ديوان البلاط السلطاني العُماني باستقبال الاتصالات الهاتفية من الراغبين في الحصول على المساعدة العاجلة وليس لديهم سبيل إلا التوجه إلى الجهة العليا من السلطنة لتقديم يد العون العاجل، ويقوم الديوان بتقديم العديد من أنواع المساعدة وفق ألية خاصة لاستقبال الطلبات والقبول.

أرقام ديوان البلاط السلطاني قسم المساعدات العُمانية rca.gov.om شروط التقديم

يتوجه أصحاب الحاجات إلى الجهة التي تقوم بتقديم الدعم إليهم، حيث يبحث المواطنين عن المؤسسات الإنسانية التي تساعد في عدد من المجالات، بينما يكون التوجه بالأساس إلى الجهة الحاكمة بما تقدمه من مساعدة عاجلة كصلة هامة بينها وبين الشعب، ويوفر الديوان السلطاني سبل التواصل معه في عدد من الأوقات ويقوم بالاستجابة إلى طالبي المساعدات وفق الآلية الخاصة بالتقديم والقبول وشروط الحصول على هذا الدعم.

مساعدات ديوان البلاط السلطاني العُماني

يوفر جلالة السلطان هيثم الديوان السلطاني للتواصل المباشر مع المواطنين، حيث يقوم موظفي الديوان بالعمل في أيام العمل الرسمية للموظفين، وهو من السبت إلى الأربعاء، ويتم توفير سبل التواصل معهم والذي يكون عبر أرقام الهاتف المتاحة له فقط، على أن يقوم موظفي الديوان بدراسة الطلبات المرسلة على البريد الإلكتروني للديوان وتحديد موعد المقابلة للتثبت من شخصية صاحب الطلب والتأكد من احتياجه الفعلي.

شكل مساعدات الديوان

يتم استقبال كافة أنواع الطلبات ويتم تحديد أنواع المساعدات، وكان في تاريخ الديوان العديد من المساعدات المقدمة والتي تتلخص في:

تقديم مساعدات علاجية للمرضى الفقراء الغير قادرين وليس لديهم ما يكفي لهذا العلاج.

يتم أيضا تقديم ترميم لمنازل المتضررين من السيول أو الأعاصير وكذلك أصحاب البيوت الآيلة للسقوط.

يقوم الديوان بتوفير مسكن مناسب للذين ليس لديهم واحد أو الذين لا يصلح منزلهم للسكن أو الترميم.

يتم تقديم المساعدات التعليمية لغير القادرين من خلال توفير التعليم المجاني أو البعثات خارج البلاد لما فيه من استفادة للمواطن والوطن في نفس الوقت.

شروط تقديم المساعدات للمتقدمين بالطلب

يجب أن يكون مواطن عُماني.

يكون متزوج ولديه أسرة.

يجب ألا يزيد الراتب عن 700 ريال.

إذا كان شاب لم ينجب بعد يسمح أن يكون الراتب المقبول له 500 ريال.

كما يتم قبول طلبات المعاقين الذين لهم راتب إعاقة بعمر 25 عام للمتقدم.

يجب أن يكون محتاج بشكل فعلي ولا يكون له أملاك تغنيه عن الحاجة.

يتم قبول طلبات النساء من الأرامل أو المطلقات فقط من المستفيدين من رواتب الضمان الاجتماعي.

لا يتم السماح للمسجلين من قبل بالحصول على مساعدة.

كيفية تقديم الطلبات

لا يتم قبول الطلبات الورقية المقدمة باليد بينما يتم فقط تقديم الطلب عبر الاتصال الهاتفي على رقم الديوان المقرر، على أن يستمر التسجيل طوال الاسبوع لحين الرد على الطلبات من موظفي الديوان وتحديد موعد للمقابلة.

أرقام الديوان السلطاني قسم المساعدات وكيفية التواصل

وبذلك ومن خلال هذا التقرير الموجز نكون قد قدمنا لمتابعي موقعنا الكرام الشروط والضوابط التي وضعها ديوان سلطنة عُمان، كذلك عرضنا أيضا وسائل التواصل المتاحة مع البلاط السلطاني بسلطنة عمان من خلال أرقام الهواتف والفاكس، وفي حال كان لديكم أي استفسارات يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.