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csc.gov.kw ديوان الخدمة المدنية بالكويت تسجيل الباحثين عن العمل 2022

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عمر شويل - جدة csc.gov.kw ديوان الخدمة المدنية بالكويت تسجيل الباحثين عن العمل 2022

csc.gov.kw ديوان الخدمة المدنية في دلولة الكويت قام بالإعلان عبر منصته على تويتر عن الموعد المقرر لفتح باب التسجيل الإلكتروني للشباب في دولة الكويت الباحثين عن العمل، من الجنسين من جميع التخصصات، أن يتم التسجيل الإلكتروني في الرابط المخصص للديوان للحصول على فرصة العمل في المجال الحكومي أو الخاص وفق أليات التسجيل والتدريب والتأهيل وكذلك العمل في الوظائف الجديدة في دولة الكويت.

csc.gov.kw ديوان الخدمة المدنية بالكويت تسجيل الباحثين عن العمل 2022

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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