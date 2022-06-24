csc.gov.kw ديوان الخدمة المدنية بالكويت تسجيل الباحثين عن العمل 2022

csc.gov.kw ديوان الخدمة المدنية في دلولة الكويت قام بالإعلان عبر منصته على تويتر عن الموعد المقرر لفتح باب التسجيل الإلكتروني للشباب في دولة الكويت الباحثين عن العمل، من الجنسين من جميع التخصصات، أن يتم التسجيل الإلكتروني في الرابط المخصص للديوان للحصول على فرصة العمل في المجال الحكومي أو الخاص وفق أليات التسجيل والتدريب والتأهيل وكذلك العمل في الوظائف الجديدة في دولة الكويت.

#ديوان_الخدمة_المدنية تسجيل الكويتيين

الباحثين عن عمل يبدأ غداً الجمعة الموافق

2022/6/24 و يستمر حتى يوم الجمعة

الموافق 2022/7/8 عبر موقعنا الالكتروني https://t.co/gJMYeitQMM pic.twitter.com/GUTBlIzkro

— ديوان الخدمة المدنية

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