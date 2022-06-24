موريباك نتائج كونكور 2022 استعلام نتيجة مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية mauribac concour

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عمر شويل - جدة موريباك نتائج كونكور 2022 ، من المرجح أن تعلن لوزارة التهذيب الوطني في موريتانيا عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية لوائح كونكور عبر موقع موريباك mauribac 2022 في الأيام القليلة المقبلة، حيث انطلقت مسابقة دخول السنة الأولى من التعليم الإعدادي على عموم التراب الوطني الموريتاني صباح يوم الاثنين السادس من شهر يونيو الحالي، وحاليا يعيش معظم الطلاب وأوليائهم حالة من التوتر والقلق الشديد بعد تأخر صدور النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي، وسيتم الإعلان والكشف عن جميع درجات الطلاب بمجرد الانتهاء التام من عملية تصحيح الأوراق الامتحانات والتدقيق الجيد في الدرجات حتى يأخذ كل طالب حقه قبل رفعها بشكل رسمي على موقع الوزارة ومن خلال موقع ثقفني سنبين لكم خطوات الاستعلام عن نتائج كونكور في موريتانيا والطلبة الناجحين العشرة الأوائل المعلن عنهم.

موريباك نتائج كونكور 2022

بعد تحديث المنظومة التربية في موريتانا أتاحت وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي العديد من المنصات الإلكترونية التي يستطيع من خلالها الطالب في في مختلف الولايات الموريتانية ومنها ولاية لعصابة كوركول، دخلت، لبراكنة، الزمور وأدرار الدراسة عن بعد وكذلك الاطلاع على نتائج الطلاب برقم الجلوس عبر الدخول على منصة موريباك نتائج كونكور 2022 mauribac concour

الاستعلام عن نتائج كونكور 2022 موريتانيا

أكدت وزارة التهذيب الوطني الموريتانية أنه بعد صدور النتيجة بشكل رسمي يمكن لكل الطلاب والأولياء الدخول على رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية 2022 منصة موريباك واتباع جميع الخطوات ادناه من اجل الحصول على لوائح كونكور :

أولا: تسجيل الدخول على موقع وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني والإصلاح التعليمي

ثانيا: يجب على التلميذ اختيار الولاية التي يتبع لها

ثالثا: تحديد اسم المقاطعة التي ينتمي اليها التلميذ حاليا

رابعا: اختيار المدرسة التي يدرس فيها الطالب

خامسا: النقر على علامة بحث وسوف يتعرف التلميذ على نتيجة لوائح المترشحين كونكور 2022.

موريباك لوائح كونكور 2022

الخطوة الأولى وهي الدخول إلى رابط موقع موريباك https://www.mauribac.com/ من خلال شبكة الانترنت

الخطوة الثانية: كتابة الرقم السري الخاص بالطالب

اما الخطوة الثالثة وهي ثم كتابة كلمة المرور الخاصة بالطالب

رابعا: بعدها يتم إدراج رقم المقعد الخاص بالتلميذ

أخيرا النقر على عبارة عرض النتائج.

وصلنا بكم لنهاية هذا المقال والذي شرحنا لكم فيه بشكل مفصل اهم الخطوات التي يستطيع من خلالها طلاب موريتنيا وأوليائهم الاستعلام عن نتيجة مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية عبر موقع موريباك نتائج كونكور 2022.