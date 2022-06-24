إيمان رشيد.. تطورات جديدة فى مقتل طالبة الجامعة الأردنية

جدة - نرمين السيد - وقال الوالد فى تصريحات صحفية: "الطالب كان قاصدا قتل إيمان وخرج من الجامعة بعدما ضربها 5 طلقات وكأن شيئا لم يحدث وهو ليس طالبا معها فى الجامعة، وقام بالجريمة وهو متخفى كى لا يعرفه أحد وما زال هاربا وتلقيت الخبر وأنا فى العمل وأحمل المسؤولية كاملة للجامعة".

وقال نور إرشيد شقيق الضحية فى تصريحات صحفية، إن شقيقته عمرها 21 عاما من مواليد 22/7/2000، أوصلها والدها إلى الامتحان فى الجامعة صباح الخميس كالمعتاد، حيث يقوم بإيصالها إلى الجامعة يوميا.

وتابع: العائلة تفاجأت باتصال هاتفى عند الساعة الحادية عشرة يبلغهم أن ابنتها فى المستشفى بعد اجراء الامتحان، ولدى وصولهم إلى المستشفى تفاجأوا بوجود الأجهزة الأمنية أمام غرفتها.

هروب المتهم بقتل طالبة الأردن

فى سياق متصل، نفى مصدر أمنى أردنى، اليوم الجمعة، أن يكون قد تم إلقاء القبض على قاتل الطالبة الجامعية إيمان إرشيد.

ووفقا لسكاى نيوز عربية، قال الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام الأردنى عامر السرطاوى، إن التحقيقات لا تزال مستمرة، وإن البحث عن القاتل أيضا ما يزال مستمرا، علما بأن هناك حظر نشر فى القضية.

وكان أحد الأشخاص أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة الأردنية عمان.

ووفقا للأمن الأردنى، نقلت الفتاة إلى المستشفى بحالة سيئة، ولاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه، ولاحقا فارقت الفتاة الحياة متأثرة بإصابتها.