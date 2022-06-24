نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تشغيل لعبة fall guys فول قايز للجوال ومتطلبات تشغيل اللعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير يبحثون عن طريقة تشغيل لعبة fall guys فول قويز للجوال، التي حازت على اعجاب الملايين منذ أصدرها واستطاعت اللعبة أن تكون هي الأفضل لديهم ويلعبونها دائما وقت الفراغ وغيره، ولهذا لما تقدمه اللعبة من الإثارة ومميزات التواصل أثناء اللعب وغيرها، وفيما يأتي سوف نذكر لكم كيفية تشغيل اللعبة على الجوال.

طريقة تشغيل لعبة fall guys فول قايز للجوال

لكي تتمكن من تشغيل لعبة فول قويز على الجوال يجب أولا أن تقوم بتنزيل اللعبة على جهازك ثم تقوم بإعطاء أمر لتثبيت اللعبة، وبعد ظهور الرمز الخاص باللعبة على الشاشة قم بالضغط عليها وسوف يتم فتح اللعبة وتشغيلها ويمكن الآن الاستمتاع باللعب، والخطوات بالترتيب كما يلي:

قم بالدخول على playstation store.

ثم حدد لعبة fall guys وقم بالضغط على إضافة إلى سلة السوق.

ثم يتم الضغط على مواصلة ودفع ثمن اللعبة ثم التأكيد على كلمة شراء.

يجب أن تمتلك المال اللازم لشراء اللعبة.

سوف تظهر اللعبة افتحها وسوف تبدأ في التحميل.

مميزات لعبة فول قايز

كل لعبة لها مميزات خاصة بها تجعل اللاعبين يستمتعون بها ومن أبرز مميزات اللعبة ما يلي:

يمكن اللعب منفرد أو اللاعب مع الأصدقاء.

دقة التصوير داخل اللعبة عالية الدقة.

اللعبة تتميز بطريقة اللعب الصعبة وطريقة اللعب المباشرة.

اللعبة تتناسب مع كافة الأعمار والمستويات مناسبة بالمستخدمين.

حققت شهرة كبيرة، ولهذا تحدث عنها أحد اليوتيوبرز المشهورين وتحدث عن طريقة تحميل اللعبة.

أما أبرز عيوب اللعبة هو عدم توفير دردشة صوتية أثناء اللعب.

متطلبات نظام تشغيل لعبة فول قايز على الجهاز

عند تحميل لعبة فول قويز فإن اللعبة تحتاج إلى توفير المتطلبات التالية على جهازك وهي:

يجب أن يتوفر على جهازك معالج 64 بت.

كما يجب أن يكون نظام التشغيل 64 10 ويندوز بت.

اللعبة تحتاج إلى معالج Intel core i5 أو ما يعادله من AMD.

يجب أن تتوافر مساحة على الذاكرة بحجم 8 جيجا بايت رام.

يجب أن يكون الجهاز متصل بشكبة إنترنت سريعة.

سعة التخزين المتوفرة يجب أن تكون 2 جيجا بايت.

بعد قراءة المقال سوف تتمكن من معرفة طريقة تشغيل لعبة فول قويز أحد الألعاب التي حققت شهرة كبيرة، واستطاعت أن تنال إعجاب الكثير، كما ذكرنا أهم مميزات اللعبة وأهم المتطلبات التي تحتاج إليها.