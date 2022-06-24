العالم اليوم - الكرملين يعلق على عضوية أوكرانيا ومولدوفا بالاتحاد الأوروبي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يونيو 2022 12:21 مساءً - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، إن منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي شأن أوروبي داخلي.

وفي أول تعليق روسي على الحدث، كشف بيسكوف عن أن بلاده تتمنى ألا تربط مولدوفا صفة الترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي بما يعادي روسيا، مضيفاً: "في مولدوفا يريدون أن يصبحوا أوروبيين أكثر من الأوروبيين أنفسهم".

ولفت بيسكوف إلى أن علاقات روسيا والاتحاد الأوروبي بالغة السوء وقد يكون من الصعب إفسادها أكثر.

وفي سياق آخر من حديثه، قال بيسكوف: "لا تعليق لدى الكرملين في الوقت الحالي فيما يتعلق بإمكانية تأميم ألمانيا المحتمل لأجزاء من خط أنابيب نورد ستريم 2، دعونا ننتظر البيانات الرسمية".

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الخميس، إن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على ترشيح أوكرانيا ومولدوفا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ميشال، في تغريدة على تويتر في إشارة إلى المجلس الأوروبي: "اتفاق.. قرر المجلس الأوروبي للتو منح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح للاتحاد الأوروبي، إنها لحظة تاريخية".

واعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن موافقة الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشحتين لعضوية الاتحاد الخميس، يشكل "إشارة قوية جدا حيال روسيا".

وأشاد ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي في بروكسل التي تستضيف قمة أوروبية، إلى أنها "خطوة سياسية" صادرة من "أوروبا قوية وموحدة".