نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الباك 2022 تونس وزارة التربية التونسية خدمة الإرساليات bac tunisie في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الباك 2022 تونس، الآلاف من التلاميذ في تونس ينتظرون نتائجهم ويترقبون موعد نتائج البكالوريا تونس 2022 في مختلف المدن. وكانت وزارة التربية التونسية قد أطلقت بلاغ هام منذ أيام فيما يتعلق بـ نتيجة bac 2022 الدورة الرئيسية. وكشفت بأن النتائج هذه المرة ستكون من خلال خدمة الإرساليات القصيرة. وهذه الخدمة متاحة لكل من يستخدمون خدمات الجوال في تونس منها اتصالات تونس وأوريدو وأورونج، والتسعيرة تكون بإجمالي قدره 950 مليم. هذا وقد وضعت الوزارة روزنامة بكالوريا 2022 في تونس، وقد انطلقت الإمتحانات من اليوم الثامن من شهر جوان حتى الخامس عشر من الشهر الحالي. وسيتم نشر النتائج ليتمكن الطلاب من الاطلاع عليها واستخراج معدلاتهم يوم السادس والعشرون من الشهر. وسيتمكون من الحصول على resultat bac tunisie 2022 من خلال الدخول إلى موقع bac.tn أيضا. في هذا المقال سنتحدث عن تفاصيل طريقة الحصول على نتائج بكالوريا تونس 2022.

نتيجة الباك 2022 تونس

لا زالت نتيجة الباك 2022 تونس محل انتظار العديد من التلاميذ. الذين يترقبون الإعلان عن نتيجة الدورة الرئيسية نتائج البكالوريا 2022 في تونس. ومن المقرر أن يتم تنظيم دورة المراقبة في tunisie من يوم الثامن والعشرين جوان حتى الفاتح من شهر جويلية. وسيتم الإعلان عن النتائج من طرف وزارة التربية يوم الخامس من شهر جويلية 2022. وقريبا سيتمكن الطلاب من الحصول على نتائج bac tunisie.

نتائج البكالوريا 2022 تونس

سيتم عرض نتائج البكالوريا التونسية من خلال خدمة الإرساليات القصيرة بحيث يتم إرسال رسالة sms. بحيث يتم إرسال رسالة إلى الرقم 85005، ويقوم الشخص بإرسال كلمة bac ثم يترك فراغ ثم يكتب رقم تسجيل التلميذ في امتحان بكالوريا. مع كتابة رقم التعريف الوطني، ومن الضروري أن يكون رقم تسجيل الطالب من ست أرقام لكي يتمكن من الحصول على نتائج bac tunisie ، كما يمكن الحصول عليها من خلال موقع bac.tn.

علاوة على ذلك، فقد تقدم أزيد من 134.950 مترشح لامتحانات البكالوريا في تونس. وانطلقت المرحلة الرئيسية يوم الثامن حتى 15 من يونيو، أما نتائج الاختبارات الكتابية الخاصة بدورة المراقبة. ستكون من الثامن والعشرون حتى التاسع والعشرون من الشهر الحالي والفاتح من جويلية. ونتائج دورة المراقبة في كل مدة تونس ستكون في التاسع من جويلية مثل مدينة صفاقس وبنزرت وسوسة وغيرها من المدن.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال نتيجة الباك 2022 تونس، وهو من المواضيع الرائجة حاليا في تونس لمن يترقبون نتائج البكالوريا 2022 في تونس. وقد وضحنا لكم طريقة الحصول على نتائج الاختبارات من خلال خدمة الإرساليات وكذلك موقع الوزارة. وستتاح نتائج bac 2022 tunisie فور توفرها واعتمادها من طرف وزارة التربية والتعليم التونسية.