نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم .. موعد المباراة و القنوات الناقلة لـ الجولة 29 من الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نرصد لكم في هذا المقال موعد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في الدوري السعودي و القنوات الناقلة للمباراة. حيث يدخل نادي الاتحاد السعودي ضيفًا ثقيلًا على نظيره نادي الاتفاق في إطار مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في هذا الموسم 2021- 2022. وفي غضون ذلك فقد استعد نادي الاتحاد السعودي لمباراة الاتفاق اليوم بالتدريبات الأساسية على مدار الأيام الماضية من أجل تحقيق الفوز واقتناص فرصة بطل لقب الدوري السعودي من الزعيم لهذا الموسم. وفيما يلي نستعرض معكم موعد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم و القنوات الناقلة.

مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم

تحمل مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في الجولة الـ 29 من الدوري السعودي الكثير من الضغوضات على العميد الذي يأمل تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الفوز باللقب لهذا العام. وفي السياق ذاته فقد استعد الروماني كوزمين كونترا مدرب نادي الاتحاد السعودي. لهذا المواجهة بالتدريبات المكثفة على اللاعبين. إضافة إلى ذلك فقد عَمَد مدرب الفريق على مدار هذا الأسبوع التدريبي. على معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة خلال المباريات الودية التي خاضها نادي الاتحاد السعودي.

مباراة الاتحاد اليوم

وفي إطار التعرف على تفاصيل مباراة الاتحاد اليوم نود الإشارة إلى أن مدرب الفريق كوزمين كونترا. استهدف تجهيز الفريق لمباراة الاتفاق مساء يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو. بشكل مثالي ومختلف على غير العادة. حيث يهدف مدرب الفريق في هذا اللقاء لحصد ثلاث نقاط جديدة تمكنه من الإستمرار بين الفرق المنافسة وحصد بطل لقب الدوري. وفيما يلي نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في الدوري السعودي

سيكون موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة التاسعة والعشرين مساء اليوم الخميس والذي يوافق 23-6-2022. وتقام مباراة الاتحاد اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد في التوقيتات التالية:

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم السعودية في تمام الساعة 9:00 مساءً مصر في تمام الساعة 8:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 10:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 9:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في الدوري السعودي عبر مجموعة قنوات إس إس سي SSC والتي تملك حقوق بث مباريات دوري كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم. ويمكنكم متابعة مباراة الاتحاد من خلال التردد التالي:

تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

مباراة الاتحاد ضد الاتفاق على قناة SSC قمر عربسات