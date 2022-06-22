نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم .. موعد المباراة و القنوات الناقلة لـ الجولة 29 من الدوري السعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة نرصد لكم في هذا المقال موعد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في الدوري السعودي و القنوات الناقلة للمباراة. حيث يدخل نادي الاتحاد السعودي ضيفًا ثقيلًا على نظيره نادي الاتفاق في إطار مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في هذا الموسم 2021- 2022. وفي غضون ذلك فقد استعد نادي الاتحاد السعودي لمباراة الاتفاق اليوم بالتدريبات الأساسية على مدار الأيام الماضية من أجل تحقيق الفوز واقتناص فرصة بطل لقب الدوري السعودي من الزعيم لهذا الموسم. وفيما يلي نستعرض معكم موعد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم و القنوات الناقلة.
مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم
تحمل مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في الجولة الـ 29 من الدوري السعودي الكثير من الضغوضات على العميد الذي يأمل تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الفوز باللقب لهذا العام. وفي السياق ذاته فقد استعد الروماني كوزمين كونترا مدرب نادي الاتحاد السعودي. لهذا المواجهة بالتدريبات المكثفة على اللاعبين. إضافة إلى ذلك فقد عَمَد مدرب الفريق على مدار هذا الأسبوع التدريبي. على معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة خلال المباريات الودية التي خاضها نادي الاتحاد السعودي.
مباراة الاتحاد اليوم
وفي إطار التعرف على تفاصيل مباراة الاتحاد اليوم نود الإشارة إلى أن مدرب الفريق كوزمين كونترا. استهدف تجهيز الفريق لمباراة الاتفاق مساء يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو. بشكل مثالي ومختلف على غير العادة. حيث يهدف مدرب الفريق في هذا اللقاء لحصد ثلاث نقاط جديدة تمكنه من الإستمرار بين الفرق المنافسة وحصد بطل لقب الدوري. وفيما يلي نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم والقنوات الناقلة.
موعد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في الدوري السعودي
سيكون موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة التاسعة والعشرين مساء اليوم الخميس والذي يوافق 23-6-2022. وتقام مباراة الاتحاد اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد في التوقيتات التالية:
|المباراة
|الدولة
|التوقيت
|موعد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم
|السعودية
|في تمام الساعة 9:00 مساءً
|مصر
|في تمام الساعة 8:00 مساءً
|الإمارات العربية المتحدة
|في تمام الساعة 10:00 مساءً
|الكويت
|في تمام الساعة 9:00 مساءً
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في الدوري السعودي عبر مجموعة قنوات إس إس سي SSC والتي تملك حقوق بث مباريات دوري كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم. ويمكنكم متابعة مباراة الاتحاد من خلال التردد التالي:
تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12523 (V)
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|الجودة
|HD
مباراة الاتحاد ضد الاتفاق على قناة SSC قمر عربسات
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|11747 (V)
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل تصحيح الخطأ
|¾
|الجودة
|SD
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم .. موعد المباراة و القنوات الناقلة لـ الجولة 29 من الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.