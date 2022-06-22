نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “NAW” رابط نتيجة شهادة التعليم المتوسط 2022 الجزائر موقع فضاء أولياء التلاميذ bem.onec.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، موعد إعلان نتيجة شهادة التعليم المتوسط “البيام” دورة جوان 2022، والتي يترقبها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في عموم ولايات الجزائر البيام، من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب العلمية، فهي المرحلة التي تسبق المرحلة الثانوية، وعلى أثر نتيجتها يتم تحديد هل سيكمل الطالب في الثانوي العام أو الثانوي الفني، لذا تجد الطلاب وأولياء أمورهم يهتمون بمتابعة كافة تفاصيل النتيجة، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني سنقدم لكم رابط الاستعلام الرسمي، وألية الإستعلام عبر موقع وزارة التربية وفضاء أولياء التلاميذ.

عداد تنازلي لموعد إعلان النتيجة

رابط نتيجة التعليم المتوسط 2022

تعمل وزارة التربية الوطنية الجزائرية بقيادة السيد عبد الحكيم بلعابد، على توفير النتائج إلكترونياً عن طريق موقع ثروة فضاء أولياء التلاميذ، ولكن يجب أن يكون لولي الأمر حساب على الموقع، ونحن سنقدم لكم خطوات إنشاء حساب جديد على الموقع، ليتمكن ولي الأمر من الدخول والاستعلام عن كشف النقاط لدورة جوان 2022.

طريقة إنشاء حساب جديد على موقع فضاء أولياء التلاميذ

الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.educction.gov.dz. النقر على مربع أنا لست روبورت. تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور. الضغط على شريط أستخدام الموقع. النقر على تسجيل الدخول لتتم عملية التسجيل الإلكتروني.

موقع الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات

الدخول على رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.onec.dz .

. تسجيل رقم التسجيل للطالب والرقم السري الموجود أسفل الاستدعاء.

في حالة الرقم السري غير موجود يجب أن يتوجه الطالب إلي المدرسة والحصول عليه.

النقر على عرض النتيجة.

أرقام وأحصائيات حول شهادة البيام 2022

عدد طلاب البيام دورة جوان 740 ألف مترشح.

276 أف حر و 4 الآف مسجون مقسمين على 280 مركز إجراء.

عدد طلاب ولاية معسكر 18043 طالب وطالب ممتحن.

طلاب عنابه 12 ألف و444 مترشحاً.

ولاية خنشلة 8317 مسجل أدوا الامتحانات.

ولاية البويرة 12965 ولاية بومرداش 18298 مسجل ولاية سعيدة 7762 مترشح ولاية ألنعامه 4730 متمدرس.

موقع فضاء أولياء التلاميذ

الدخول على رابط فضاء أولياء التلاميذ.

في حال لم يكن لدية حساب يقوم بعمل حساب جديد.

تسجيل البيانات المطلوبة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة أبناء المتمدرسين.

الضغط على أيقونة نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022.

ثم أضغط بحث لتظهر تفاصيل النتيجة.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية

تعمل الوزارة على رقمنة جميع مراحل التعليم في المرحلة المتوسطة، بداية من عملية سحب الاستدعاء الذي يتم من خلاله دخول مراكز الامتحانات، وتم سحب الاستدعاء للبيام بداية من يوم 2022/05/10 واستمرت حتى يوم الأمتحان 2022/06/06 الماضي، وكذالك توفر النتائج أون لاين عبر أكثر من موقع، لتوفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور.

موعد نتيجة شهادة التعليم المتوسط

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن رابط نتيجة شهادة التعليم 2022 دورة جوان، سوف يفعل أمام الطلاب للاستعلام الإلكتروني يوم 2022/06/30 القادم، بعد أن يتم الانتهاء من كافة مراحل تصحيح الأوراق الأمتحانية، ويتم رصد الدرجات بدقة.