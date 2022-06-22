احصل على جدول امتحانات التوجيهي الأردن 2022 “الثانوية الأردنية” علمي وأدبي

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جدول امتحانات التوجيهي الأردن مع اقتراب موعد الامتحانات لطلاب الشهادة الثانوية أصبح البحث يزداد بصورة كبيرة عن الجدول، والبرامج التي قام التعليم الأردني بالإعلان عنها مؤخرًا، ويوضح هذا البرنامج المميز على آلية سير الامتحانات الثانوية، وكافة المواعيد المعلنة من قبل الوزارة، ومن الجدير بالذكر أن الامتحانات سوف تبدأ يوم الخميس الموافق 30-6-2022 على أن تنتهي يوم 25-7-2022، ولمعرفة تفاصيل البرنامج، وجدول الامتحانات تابع المقال.
موعد امتحانات التوجيهي الأردن
أعلن التعليم العالي الأردني عن إصدار البرنامج الخاص بامتحان التوجيهي، وأعلنت أن أول يوم في الامتحانات هو يوم الخميس 30 يوليو، وآخر يوم هو 25 يوليو 2022، وحددت الوزارة موعد الجلسات على أن تبدأ في الساعة 10 ص، وأما عن الجلسة الثانية فستكون في الساعة 1 ظ.
جدول امتحانات التوجيهي الأردني علمي
جاء جدول امتحانات التوجيهي الأردني علمي كالتالي:
- امتحان التربية الإسلامية الخميس 30 يونيو 2022، وتبلغ مدة الامتحان 90 دقيقة.
- يوافق امتحان اللغة العربية يوم السبت 2 يوليو، ومدة الامتحان 120 دقيقة.
- مادة التاريخ الاثنين الموافق 4 يوليو، وتبلغ مدة الامتحان 90 دقيقة.
- الورقة الأولى امتحان الرياضيات يوم 7/7 ساعتين ونصف.
- يتخلل الامتحانات إجازة عيد الأضحى من يوم ٩ يوليو حتى يوم 14 يوليو.
- الورقة الثانية امتحان الرياضيات يوم 14 يوليو 2022.
- مادة الفيزياء يوم 16 يوليو 2022، وتبلغ مدته ساعتين ونص.
- امتحان الإنجليزي الاثنين الموافق 18 يوليو، وتبلغ مدته 120 دقيقة.
- مادة الكيمياء يوم 20 يوليو، ومدته 120 دقيقة.
- امتحان العلوم الحياتية يوم 22 يوليو 2022.
- علوم الأرض والبيئة سيتم إجراء الامتحان الاثنين يوم 25 يوليو 2022.
جدول امتحانات التوجيهي الأردني أدبي
- يوم الخميس التربية الإسلامية ٣٠-٦-٢٠٢٢.
- السبت امتحان اللغة العربية ٢-٧-٢٠٢٢.
- الاثنين ٤-٧-٢٠٢٢ مادة تاريخ الأردن.
- الخميس مادة الرياضيات الورقة الأولي يوم ٧-٧-٢٠٢٢.
- تبدأ إجازة العيد من يوم السبت حتى الأربعاء ١٣-٧-٢٠٢٢.
- الخميس امتحان الرياضيات الورقة الثانية ١٤-٧-٢٠٢٢.
- يوم السبت ١٦-٧-٢٠٢٢ امتحان العلوم الإسلامية، والثقافة المالية.
- الاثنين امتحان الإنجليزي ١٨-٧-٢٠٢٢.
- الأربعاء ٢٠-٧-٢٠٢٢ اختبار الجغرافيا ثم تاريخ العرب والعالم.
- الخميس امتحان علوم الحاسب ثم اللغة الفرنسية ٢١-٧-٢٠٢٢.
- يوم السبت الورقة الأولي امتحان اللغة العربية ٢٣-٧-٢٠٢٢.
- الاثنين الورقة الثانية اللغة العربية ٢٥-٧-٢٠٢٢.
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