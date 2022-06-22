موعد إعلان نتائج تحصيلي 1443 الفترة الثانية قياس Qiyas متى نتائج التحصيلي ورقي 2022

يتساءل الكثير من الطلاب في السعودية متي تكون نتائج التحصيلي 1443 ، وتكون من اهم ضمن المراحل الهامة بالنسبة لطلاب الثانوية، وبالأخص الخرجين، حيث يتم هذا الاختبار من اجل معرفة مستوي الطالب لكي يتم تحديد توجههم الجامعي فيما بعد، وبعد الانتهاء من الاختبار يرعب الكثيرين في التعرف علي طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي 2022 الفترة الثانية، وسوف نستعرض عليكم هذا من خلال الأسطر القادمة.

متى نتائج التحصيلي

ومن اهم الأسئلة المنتشرة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية عن متي نتائج التحصيلي ورقي ، ويخصص هذا الاختبار لجميع الطلبة والطالبات الخريجين من الجامعات والحاصلين على شهادة الثانوية العامة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويكون هذا بمشاركة وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودي، ويتم من خلاله تقييم مستوي الطلاب وأدائهم ، والي وقتنا هذا لم يتم الإعلان عن موعد نتائج اختبار التحصيلي 1443-2022 ، ومن المحتمل أن تكون في الأول من شهر يوليو المقبل حسب ما تم ذكره من بعض المصادر المقربة من الوزارة.

الاستعلام عن نتائج التحصيلي ورقي من خلال قياس

يتوجه الطالب إلى الدخول على موقع المركز الوطني للقياس عبر الإنترنت

يتم إدخال رقم السجل المدني في الخانة المخصصة لها وكلمة المرور

ومن ثم اختيار أيقونة الاختبارات، ثم يتم اختيار اختبار التحصيلي

الذهاب إلي صفحة البيانات الخاصة بالاختبار، ثم يتم النقر علي زر الاستعلام وسوف تظهر كل تفاصيل النتيجة.

الأوراق المطلوبة لدخول اختبار التحصيلي

من أهم المستندات المطلوبة ليتمكن الطالب من اختيار اختبار قياس التحصيلي نذكر لكم ما يلي:

يتم أخضار رخصة القيادة أو جواز السفر أو الهوية الوطنية ويكون ذلك بالنسبة للطلاب السعوديين

يجب توفير الهوية الوطنية أو جواز السفر وذلك للطلاب من دول الخليج

أما الطلاب غير السعوديين أو من الجنسيات الأخري يلزم إحضار اصل الإقامة أو جواز السفر.

رسوم اختبار تحصيلي

قد قام المركز الوطني للقياس بتحديد الرسوم الواجب دفعها للذين يرغبون في اجتياز الاختبار قبل أن يلتحقوا بالجامعة، وتكون على النحو التالي :