كيفية تنزيل لعبة بيس 2022 pes على الجوال بعد تحديث eFootball الجديد

نقدم لكم طريقة تنزيل لعبة بيس 2022 pes على الجوال بعد أن قامت شركة كونامي konami للألعاب الإلكترونية عن صدور اللعبة الجديدة على الجوالات والتي انتظرها الكثيرين خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن قامت الشركة من قبل بالإعلان عن تأجيل صدور اللعبة التي تعد من أكثر الألعاب شعبية في العالم، وهو ما جعل الجميع يتساءل عن أسباب تأخير صدورها، وكان الرد الرسمي بأن الشركة قررت ذلك بهدف تطويرها بشكل أكبر وإصلاح كافة المشاكل التي واجهت المستخدمين في بيس 2021 ولذلك تم قرار التأجيل حتى تصبح اللعبة أفضل من النسخ التي صدرت في السنوات السابقة.

كيفية تنزيل لعبة بيس 2022 pes

وكانت كونامي قد أعلنت في شهر أبريل الماضي عن صدور اللعبة بشكل رسمي ولكن لأجهزة الكمبيوتر وplaystation وxBox فقط بمختلف الإصدارات الخاصة بهم، ويمكن الحصول على اللعبة بشكل مجاني من خلال الدخول على الموقع الرسمي لكونامي والضغط على خيار التنزيل، وسوف تصبح اللعبة على جهازك خلال لحظات، كما تم صدور اللعبة على الجوالات المختلفة بداية من شهر يونيو الجاري، والتي شهدت إقبال كبير من المستخدمين منذ الساعات الأولى لصدورها، ونعلن لكم الآن الطريقة التي يمكن من خلالها الحصول على اللعبة مجانا على هواتفكم، وهي كالآتي:

الدخول على google play للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل “android”.

الدخول على apple store للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل “ios”.

كتابة “eFootball 2022” في صندوق البحث.

سوف تظهر لك اللعبة.

قم بالضغط على “تنزيل”.

سوف يبدأ التحميل بشكل تلقائي وتصبح اللعبة على جوالك خلال ثواني.

بعد تنزيل اللعبة يمكنك الدخول عليها والتسجيل كمستخدم جديد من خلال إدخال البيانات المطلوبة، كما يمكنك أيضا التسجيل من خلال حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ذلك تقوم بتكوين فريقك الخاص وتبدأ في خوض المباريات مع اللاعبين الآخرين.

تحديث لعبة إي فوتبول eFootball 2022

كما قامت كونامي بالإعلان بانه من كان يلعب efootball 2021 سوف ينتقل إلى اللعبة الجديدة الخاصة بعام 2022 بكامل اللاعبين الذي جمعهم في العام الماضي، وسوف تضاف له جميع النقاط التي نجح في تحقيقها من قبل، وذلك بشرط أن يقوم بتسجيل الدخول بذات الحساب الذي كان يستخدمه من قبل.