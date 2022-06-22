الأردن والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم فى مجال مكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - وقع الأردن والسَّعودية مذكرة تفاهم فى مجال مكافحة الفساد، بهدف تعزيز التَّعاون فى مجال منع هذه الآفة وتطوير القدرة المؤسَّسية بين الطَّرفين وتعزيزها فى هذا الجانب.





وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ان المذكرة تم توقيعها اليوم الثلاثاء فى مبنى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، ومثَّل الجانب الأردنى رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازى، وعن الجانب السعودى رئيس هيئة الرَّقابة ومكافحة الفساد السَّعودية مازن الكهموس،.

وأكد حجازى أهمية المذكرة التى تأتى لتعزيز وتطوير آليات العمل والتَّعاون بين البلدين الشقيقين فى هذا المجال، إيمانا منهما بخطورة المشكلات والتهديدات التى يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها.

وأكد سعى البلدين إلى تعزيز التَّعاون الدولى لمواجهة هذه الآفة على النحو المشار إليه فى المادة 48 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى شجعت الدول الأطراف على النظر فى ابرام مثل هذه المذكرات.

وتشير المذكرة فى مادتها الثَّانية إلى أنَّ مجالات التَّعاون فى هذا المجال تشمل تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول تدابير الوقاية من الفساد، والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبع الأصول واستردادها وفقا للقواعد والأنظمة المتبعة فى كلا البلدين.

وشملت مجالات التَّعاون، العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسُبل الوقاية منها، وعقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفنى فى مجالات الرقابة الإدارية والضبط والتَّحقيق والادِّعاء فى جرائم الفساد المالى والإدارى، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضَّرورة.