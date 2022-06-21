نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية نتائجنا results.mlazemna في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول ، من المقرر أن تعلن وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف الثالث متوسط ٢٠٢٢ الدور الاول في العراق للعام الدراسي الحالي بالرقم الامتحاني في الأيام القليلة المقبلة عبر موقع نتائجنا وناجح بصيغة pdf. يذكر أن طلاب وطالبات العراق قد اجتازوا امتحانات الثالث متوسط للعام الدراسي 2022\2021. في ظروف حسنة وتحت إجراءات احترازية مشددة فرضتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب. وحاليا يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في العراق. عمليات بحث كثيرة عن موعد نتيجة الصف ثالث متوسط وطريقة الاستعلام عنها بمجرد ظهورها رسميا. وهذا الذي سنتعرف عليه بشكل مفصل في الأسطر التالية من هذا المقال.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول

سننشر لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري كافة نتائج طلاب الصف الثالث متوسط 2022 الدور الأول التمهيدي والخارجي في كافة المحافظات العراقية الرصافة. الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك. ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين الكرخ الأولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة. الرصافة الأولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط أربيل، دهوك. وباقي المحافظات العراقية الأخرى.

رابط نتائج الثالث متوسط 2022 دور اول

علاوة على ذلك، يمكن استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 لكافة الطلاب في مختلف المحافظات العراقية بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية او الدخول على الموقع المعتمدة من قبل الوزارة نتائجنا وناجح والاطلاع على جميع القوائم الاسمية للناجحين بصيغة pdf مع إمكانية طباعتها وجاءت خطوات معرفة نتيجة الصف الثالث متوسط 2022 على النحو التالي:

اولا: الطريقة الصحية فهي الدخول على موقع نتائجنا الإلكتروني بكتابة رابط https://results.mlazemna.com/ على محرك بحث جوجل.

ثم يجب عليك أن تختار أيقونة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق

كذلك اختيار المحافظة التي يدرس فيها الطالب

ثم في الأخير الضغط على أيقونة تنزيل النتيجة.

إلى هنا نصل بكم إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق على أهم الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية ويمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول.