نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتائج البكالوريا 2022 تونس واستخراج النتائج عبر الإرساليات القصيرة BAC TUNISIA في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نتائج البكالوريا 2022 تونس ، هو ما يبحث عنه آلاف الطلاب التونسيين وأولياؤهم ممن يترقبون الاعلان عن نتائج البكالوريا 2022 في تونس. هذا ولم يعد يفصلنا سوى أيام فقط عن الإعلان الرسمي للنتائج، وهذه المرة ستكون من خلال طريقة الإرساليات القصيرة عبر رسائل أس أم أس. وقد بدأ التسجيل في هذه الخدمة بالفعل يوم الثلاثاء 21 من شهر جوان 2022. ومن شأن هذه الخدمة أن تسهل أمور الحصول على نتائج شهادة البكالوريا 2022 تونس دون الذهاب إلى المدارس. فكل الأولياء أو الطلاب يمكنهم التسجيل في هذه الخدمة للحصول على النتائج بشكل فوري بحلول موعد نتائج الباك 2022 في تونس. وفي هذا المقال سنتحدث عن تفاصيل موضوع تاريخ نتائج البكالوريا 2022 في tunisia. والطريقة التي يجب أن يتبعها كل طالب أو ولي أمره في تونس للحصول على resultat bac 2022 tuniasia.

موعد نتائج البكالوريا 2022 تونس

اقترب موعد نتائج البكالوريا 2022 تونس، بحيث أصدرت وزارة التربية والتعليم بيان خاص فيما يتعلق بالنتائج. وتاريخ نتائج البكالوريا 2022 في تونس سيكون كما يلي: الإعلان عن النتائج في تونس الدورة الرئيسية. سيكون يوم السادس والعشرون من جوان 2022، أما الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة تجرى من تاريخ 28 حتى 01 من جويلية. وسيعلن عنها يوم 09 جويلية، وهذا كل ما يخص نتائج الباك 2022 تونس.

نتائج الباك 2022 تونس

تجدر الإشارة لمن يستعلمون عن طريقة معرفة نتائج BAC 2022 في تونس بأنه يمكنهم الحصول عليها من خلال طريقة الإرساليات التي حددتها وزارة التربية عبر الهاتف الجوال من خلال رسائل SMS. وهذا لكل المستفيدين من خدمات الهاتف النقال أوريدو واتصالات تونس بالإضافة إلى أورنج بسعر يقدر بـ 950 مليم، ولاستخراج نتائج البكالوريا 2022 في تونس يجب اتباع ما يلي:

أولا: على الهاتف الجوال اذهب إلى خيار الرسائل ثم اكتب الرقم 85005

ثانيا: اكتب كلمة BAC ثم اترك فراغ بعد ذلك، بعد ذلك أدرج رقم التسجيل الخاص بك في امتحان البكالوريا.

ثالثا: في الخطوة الموالية ينبغي على الطالب أن يقوم بإدراج نجمة، ثم يضيف رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاص به.

من الضروري أن يكون رقم التسجيل الخاص بالطالب متكون من ستة أرقام. أما رقم بطاقة التعريف الوطنية فيجب أن يتألف من ثمانية أرقام.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال موعد نتائج البكالوريا 2022 تونس، وهو من المواضيع الهامة التي تشغل بال الطلاب وأوليائهم في تونس، وقد ذكرنا لكم كيفية استخراج نتائج الباك 2022 في تونس برقم التسجيل.