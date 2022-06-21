فضاء التلميذ نتائج الامتحانات موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد ent cnte tn

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عمر شويل - جدة فضاء التلميذ نتائج الامتحانات، يستمر البحث في تونس عن كيفية الدخول إلى الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد cnte من أجل الاستعلام عن معدل التلميذ في مختلف المراحل التعليمية، حيث من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم في تونس عن نتائج التلاميذ عبر موقع الفضاء الرقمي مدرستي madrassati في الساعات القليلة القادمة بعد أن تم الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الثاني في جميع الولايات بتونس، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق عن كيفية استخراج بطاقات الأعداد ومعدل التلاميذ من خلال مدرستي فضاء الولي

تحديث: أعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية اليوم الثلاثاء الواحد والعشرون من شهر يونيو 2022 إنه يمكن لجميع أولياء الأمور والتلاميذ في كافة المدن التونسية الدخول على الموقع الرسمي لنتائج الامتحانات واستخراج المعدل السنوي عبر فضاء التلميذ أو عبر رابط الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد http://www.ent.cnte.tn/ent/ واتباع جميع الخطوات التي ذكرناها بشكل مفصل ادناه.

فضاء التلميذ نتائج الامتحانات

عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في دولة تونس عمليات بحث رهيبة من قبل التلاميذ وأوليائهم عن الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد من أجل الاستعلام عن نتائج تلاميذ الابتدائي بشكل إلكتروني دون عناء التنقل إلى المدارس خاصة في ظل انتشار فيروس كورنا في مختلف المدن التونسية، كما أن فضاء التلميذ الرقمي يشمل نتائج الامتحانات في كافة المراحل التعليمية الابتدائي والمتوسط والثانوي وسنتعرف في الفقرة التالية كيفية استخراج النتائج.

فضاء التلميذ المعدل 2021-2022

من المرجح أن يتم تفعيل رابط فضاء التلميذ المعدل في الساعات القليلة المقبلة من قبل وزارة التربية الوطنية التونسية، وبذلك يمكن استخراج نتائج الطلاب بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية الرسمية

ثم النقر على تبويب نتائج الطلاب من الواجهة الرئيسية للموقع

ثم نختار تبويب نتائج المرحلة الابتدائية

تعبئة كافة البيانات الشخصية الخاصة بالتلميذ بشكل صحيح وفي مكانها المخصص

وفي الأخير ننقر مباشرة على عرض النتائج وسوف تظهر لك نتيجة التلميذ بشكل مفصل مع إمكانية طباعتها.

وزارة التربية والتعليم في تونس

يستطيع أولياء أمور التلاميذ في تونس الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثالث الخاصة بأبنائهم. الذين يدرسون في المرحلة الابتدائية، التعليم الأساسي وكذلك الثانوية من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم التونسية فضاء التلميذ لنتائج الامتحانات الذي يمكن من خلالها استخراج المعدل السنوي وجميع الدرجات التي تحصل عليها التلميذ في مساره الدراسي لعام 2021-2022

يذكر أن التلاميذ في تونس اجتازوا امتحانات الفصل الثاني في ظروف استثنائية وتحت إجراءات احترازية مشددة. فرضتها وازرة التربية التونسية بالتعاون مع وزارة الصحة. وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ. كما أنه في الوقت الراهن تتم عملية تصحيح أوراق الامتحانات والتدقيق في الدراجات قبل رفعها بشكل رسمي على موقع فضاء التلميذ نتائج الامتحانات.