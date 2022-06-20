بالأرقام.. النتيجة النهائية للانتخابات النيابية الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "رويترز"، أكدت أرقام الداخلية الفرنسية حصول معسكر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، المنتمى لتيار الوسط، على 245 مقعدًا من أصل 577 مقعدًا فى الانتخابات البرلمانية، دون تحقيق الأغلبية المطلقة.

وبلغت نسبة المشاركة فى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية بلغت 38%.. بحسب فضائية "العربية".. إذ بدأت مراكز الاقتراع فى فرنسا، صباح أمس الأحد، فتح أبوابها أمام 48.7 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.