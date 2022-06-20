نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر link نتائج الثانوية العامة 2022 قطر الدور الأول on بوابة خدمات الجمهور eduservices.edu.qa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة 2022 قطر، أهم موضوعات البحث الآن بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن إنهاء كافة تجهيزات رفع النتائج عبر رابط بوابة خدمات الجمهور، وكذالك موقع الوزارة الرسمي ليتمكن الطلاب الذين أدوا الامتحانات، من الدخول عليها وتسجيل البيانات المطلوبة لإستخراج النتائج إلكترونياً، كما هو متبع في قطر لجميع المراحل التعليمية، وكانت الوزارة قد انتهت من وضع ألمسات الأخيرة لرفع النتائج خلال الساعات القليلة القادمة.

كانت الوزارة قد أعلنت من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تفعيل رابط نتائج الثانوية الدور الأول ظهر اليوم الإثنين، من خلال تسجيل الرقم القومي أو رقم الجلوس عبر المواقع الرسمية لرفع النتيجة، وهي موقع الوزارة وبوابة خدمات الجمهور ونحن عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم خطوات استخراج النتيجة بسهولة عبر الموقعين.

أبناءنا الطلبة ،

يسرنا التنويه بأن الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الأكاديمي 2021-2022، سيكون ظهر يوم الاثنين المقبل الموافق 20/6/2022.

مع أطيب الأمنيات لكم بالنجاح والتفوق. pic.twitter.com/6ij3rnJAbm — وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (@Qatar_Edu) أبناءنا الطلبة ،

يسرنا التنويه بأن الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الأكاديمي 2021-2022، سيكون ظهر يوم الاثنين المقبل الموافق 20/6/2022.

مع أطيب الأمنيات لكم بالنجاح والتفوق. pic.twitter.com/6ij3rnJAbm — وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (@Qatar_Edu) June 17, 2022

نتائج الثانوية العامة 2022 قطر الدور الأول

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم edu.gov.qa .

. من الصفحة الرئيسية النقر على نتائج الشهادة الثانوية العامة الدور الأول.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب.

النقر على بحث أو استعلام لتظهر تفاصيل النتيجة.

موقع بوابة خدمات الجمهور

كما وفرت الوزارة موقع خدمات الجمهور للاستعلام عن النتائج من خلاله، وهو موقع تابع للوزارة ورسمي ويمكن الدخول عليه وأتباع الخطوات التالية للاستعلام.

الدخول على رابط الموقع eduservices.edu.gov.qa .

. النقر على نتائج الشهادة الثانوية العامة.

تسجيل رقم الجلوس أو الرقم القومي وأسم الطالب.

الضغط على بحث.

موعد إعلان نتائج الثانوية القطرية الدور الأول 2022

كما تم الإعلان عبر الموقع الرسمي للوزارة، فأن النتائج سوف ترفع ظهر اليوم 2022/06/20 عبر المواقع السابق ذكرها، وكان أكثر من 50 ألف من الطلاب قد أدوا الامتحانات في جو من الراحة، والأمان والبيئة الصحية الجيدة.

عداد تنازلي لرفع النتائج

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية

تعمل الوزارة بكل جهد لتقديم تعليم متطور لكافة مراحل التعليم من الصفوف الأولى حتى الجامعة، وتقوم بجلب أفضل المعلمين والأساتذة في كل المراحل، ودائماً تعمل الوزارة على رفع جودة التعليم في قطر، حتى تحدث التطور المطلوب في مجال التعليم، وتعتبر قطر من أوائل الدول في المنطقة من حيث جودة التعليم.