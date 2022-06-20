نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [الآن الطلبة الاوائل] نتائج الثانوية العامة قطر 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة قطر 2022 المسار العلمي والآداب والتكنولوجي والموازي هذا ما سوف نتعرّف عليه من خلال هذه المقالة على موقع ثقفني، فقد أعلنتْ وزارةُ التربية والتعليم في دولة قطر، عن إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي لأكاديمي 2021-2022، ظهر يوم الاثنين المقبل الموافق 20/‏‏6/‏‏2022 على أن تكون متوافرة فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم بن صالح النعيمي، على أن يتمكن الطلاب واطلالبات من الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس ورقم البطاقة الشخصية وتاريخ ميلاد الطالب.

رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2022

تحديث: من المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم القطري باعتماد ثم اعلان نتائج الثانوية العامة قطر اليوم الاثنين بشكل رسمي، في تمام الساعة الثانية ظهراً، من خلال مؤتمر صحفي يعقده في ديوان الوزارة العام، وسوف يوافيكم موقع ثقفني بنسب النجاح العامة بعد قليل، حيث يتم إعلانها فور اعتماد نتائج الطلاب الامتحانية حيث أن الجميع يترقب اعلان نتيجه الثانويه العامه قطر على أحر من الجمر.

نتابع معكم نتيجة الثانوية العامة قطر حيث تجدر الإشارة أنه أدَّى 13185 طالبًا وطالبة موزعين على 74 مدرسة الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي في الفترة بين 29 وحتى 9 يونيو الحالي، ولم تتلقى أو ترصد غرف المتابعة أي شكاوى من الطلبة إلا في اختبارَي الرياضيات للمسار الأدبي، والفيزياء للمسارَين العلمي والتكنولوجي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 قطر

نتائج الصف الثاني عشر برقم الجلوس

الجدير بالذكر أن نتيجة طلاب الصف الثاني عشر -الشهادة الثانوية العامة- عبر نظام الفصلَين سوف تكون مقيمة على الأساس الجديد الذي أعلنته وزارة التربية، حيث تحتسب نسبة 40% من الدرجة الإجمالية للمادة في الفصل الدراسي الأول، بينما 60% من الدرجة الإجمالية للمادة الدراسية في الفصل الثاني.

سوف يقوم ثقفني بنشر وتقديم متابعة حية لنتائج الطلاب قطر 2022 خلال الساعات المقبلة والتي بدأ العد التنازلي والذي يفصلنا على ظهور نتائج الشهادة الثانوية العامة 2022 قطر والتي انتهت أعمال الاختبارات النهائية الخاصة بها منذ قرابة أسبوعين، قام فيها المصححون بأعمال التصحيح والتدقيق والرصد على قدم وساق في مراكز وكنترولات التصحيح في مركز التصحيح الرئيسي في الدوحة.

كما يمكنك كتابة تعليق في أسفل المقال يتضمن رقم الجلوس ورقم البطاقة الخاصة بك وسوف نقوم بالرد عليكم وإرسال نتائج الثانوية العامة قطر 2022 الفصل الدراسي الثاني.