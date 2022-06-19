“amen.social.tn” الآن رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2023 منصة امان الالكترونية وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس

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يهتم الكثير من المواطنين داخل تونس في هذا انبوبين بالتعرف على كيفية التسجيل في منحة 300 دينار والتي تم الاعلان عنها من جانب الجهات المسئولة في الحكومة التونسية، حيث شهدت الايام الاخيرة فتح باب استقبال التسجيل الخاص بالمنحة التي تقدم دعم يصل الى 300 دينار تونسي، وهو الدعم الذي يتم تقديمه لجميع الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا في الدولة بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسحيبل في منحة 300 دينار تونس عبر منصة أمان.
التسجيل في منحة 300 دينار تونس عبر منصة أمان
وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية خلال الايام الاخيرة عن انطلقت عملية التسجيل وتلقى طلبات التسجيل فى منحة 300 دينار في تونس هذا العام، والتي اعلنت عن طرحها من خلال الدخول على موقع التسجيل فى المساعدات الاجتماعية 2021 بتونس، ويتم إجراء الدراسة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية عن الحالة الخاصة بمقدم الطلب وعن مدى أحقيته فى الحصول على منحة 300 دينار التى منحتهم الحكومة التونسية لجميع المواطنين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تم الاعلان عنها، والذي يتم تقديمه لأصحاب الدخل الضعيف، وكذلك الاسر أصحاب الدخل الضعيف وطالبت وزارة الشؤون الاجتماعية المواطنين سرعة التقديم للحصول على منحة 300 دينار وذلك عبر الدخول على المنصة الإلكترونية والتسجيل فيها.
رابط منصة أمان تسجيل منحة 300 دينار في تونس
وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بمنصة امان الالكترونية من جانب الحكومة التونسية لكي يتم تسجيل طلبات التسجيل في منحة 300 دينار، ويتم التسجيل من خلال ارفاق كافة البيانات الأساسية المطلوبة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- أولا يتم الدخول على رابط منصة أمان الالكترونية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس مباشرة.
- ومن ثم يتم اختيار التسيجل في منحة 300 دينار في تونس من بين الخدمات الالكترونية المتاحة من خلال الموقع.
- ومن ثم يتم اختيار التسجيل حسب الخطوات الموضحة بالموقع.
- يم الضغط على تسجيل البيانات المطلوبة من خلال الموقع على ان يتم ادخالها شكل صحيح والتأكد من صحتها.
- يتم ارفاق المستندات والاوراق المطلوبة ثم اختيار ايقونة ارسال الطلب.
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