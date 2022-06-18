سعر و مواصفات iPhone 13 مميزات و عيوب ايفون 13 سعة 128 جيجا 4 جيجا رام شبكة 5G

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البحث عن أسعار هواتف آيفون لا يتوقف في الفترة الأخيرة، وهذا يرجع إلى المميزات التي تتوفر في هذا الهاتف، وبمجرد أن تم إصداره في الأسواق حاز على شهرة كبيرة، ومن المتوقع في الفترة القادمة أن يتم إطلاق هاتف أحدث في شركة أبل، وهذا يكون في نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أيضا أن يحتوي الهاتف على الكثير من المميزات المختلفة التي تساعد في زيادة معدلات الشراء.
سعر ومواصفات آيفون 13
أما بالنسبة للتفاصيل الخاصة بسعر الهاتف فإنه إلى الآن لم يتم الإعلان بشكل حقيقي عن الأسعار حيث أن السعر يختلف من مكان إلى مكان آخر، وربما في فترة ما تجد تغيرات مختلفة في أسعار هاتف آيفون ومن المتوقع أن يكون متقارب من أسعار السلسلة الأخيرة، حيث أن الأسعار كالتالي.:
- في دولة الإمارات وصل سعر الهاتف إلى 4035 درهم إماراتي..
- كما أن سعره في المملكة العربية وصل إلى 4120 ريال سعودي
- أما سعر الهاتف المحمول في أمريكا وصل إلى بالدولار 1099 دولار أمريكي.
- وفي مصر السعر يكون 17.250 جنيه مصري
المواصفات المتوقعة لأيفون 13 iPhone
هذا الهاتف مزود بالكثير من المميزات التي تجعل الإقبال على شرائه كبيرة، حيث من ضمن مميزاته:
- يعمل على دعم شبكة 4g داخلياً 5g.
- كما أنه بالنسبة لحجم الشاشة فإنه يكون 5.4 بوصة، والكثافة وصلت إلى بكسلات 476 بكسل.
- حيث أن الهاتف أيضا يحتوي على زجاج يكون مقاوم للخدش، ويكون أيضا مقاوم للزيوت.
- يحتوي على كاميرا خلفية وكاميرا أمامية.
البطارية المتوفرة في الهاتف تكون من بطاريات الشحن السريع، والبطارية تكون غير قابلة للإزالة.
- كما أنه يحتوي بداخله على مدخل السماعات يصل إلى 3.5 ملليمتر.
كما أن هذا الجهاز يتوفر به ذاكرة عشوائية تصل إلى حوالي 8 جيجابايت، كما أن المعالج يكون سداسي النواة.
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