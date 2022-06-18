عاجل الضمان الاجتماعي اليوم 1443 مستجدات شروط استحقاق الضمان المطور 2022

عاجل الضمان الاجتماعي اليوم 1443 أكدت مرة أخرى على أبرز الشروط الواجب توافرها في المواطن لاستحقاق صرف معاش الضمان المطور 2022 وفق آخر مستجدات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي أعلنت أيضًا في وقت سابق عبر موقعها الرسمي الإلكتروني تويتر أن آخر موعد للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور يوم الإثنين 23 مايو 2022م الموافق 22 شوال 1443 للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق، والذي تم تمديده إلى يوم 5 ربيع ثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر 2022، مع العلم أن صرف معاش الضمان لجميع المستحقين بالمملكة لن بتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة وفق تصريحات وزارة الموارد البشرية.

عاجل الضمان الاجتماعي اليوم 1443 مستجدات شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة 2022م

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أب.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

في نفس السياق السابق ذكره فلسحب طلب التقديم لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022 بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور.

كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد.

يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

أيضًا انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال.

في النهاية قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية 2022

في نفس السياق السابق ذكره للاستعلام عن صرف معاش الضمان الجديد 2022 يتم اتباع الخطوات التالية بالترتيب: