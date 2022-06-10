استعلم الان نتائج الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني من موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس جميع المحافظات

نتائج الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني من موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس نستعرضها وننقللها امامكم الان حيث عمليات البحث على جوجل تتزايد من أجل استخراج نتائج اتمام التعليم الاساسي التي من المنزل بامكانكم الاستعلام عنها واستخراجها وذلك فور الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والبدء فى الاستعلام عن تلك النتائج فور تدوين وتسجيل مجموعة من البيانات على شكل ننقله الان امام حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

نتائج الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني

نتائج الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني شهدت من اجلها ارتفاع كبير فى عمليات بحث جوجل بشكل مكثف للغاية وذلك بحثاً عن اجراء الاستعلام عن تلك النتائج سواء على مستوي محافظة القاهرة او الجيزة او الاسكندرية او غيرها من المحافظات المصرية، حيث اكدت وزارة التربية والتعليم رسمياً على اعتماد ظهور نتائج التعليم الاساسي على مستوي عدد كبير من المحافظات المصرية، عليه نستعرض وننقل امامكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج حيث قد ادي طلاب وطالبات اتمام التعليم الاساسي كافة الاختبارات المقررة عليهم مابين اليوم السابع عشر من مايو حتي يوم الثالث والعشرون من مايو، لذا نقدم لكم ونتابع الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات استعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني

نقدم لكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوزالاخباري طريقة وخطوات الحصول على نتائج اتمام التعليم الاساسي 2022 الفصل الدراسي الثاني على مستوي جميع المحافظات المصرية وذلك باستخدام موقع وزارة التربية والتعليم على النحو الذي على الشكل التاليك-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم

اختيار ايقونة قسم نتائج الطلاب

البدء فى اختيار وتدوين اسم الطالب الرباعي بالايقونة المخصصة لها

البدء فى ادخال رقم الجلوس الخاص بك بالايقونة المخصصة لها

النقر على خانة استعلام على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بنجاح

مع العلم على ان نتائج التعليم الاساسي بامكانكم الاستعلام عليها واستخراجها وذلك فور الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات السابق لنا ذكرها بالاعلي او بامكانكم مشاركتنا في صندوق التعليقات الذي بالاسفل كذلك بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم بالحصول عليها اون لاين