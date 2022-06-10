نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالكامل إعلان أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو 2022 حسب تعديل شركة أرامكو Saudi في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو 2022 بالتزامن مع الموعد الشهري الخاص بتحديث أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، فنجد أن هناك عمليات بحث متعددة من جانب الكثير من الأشخاص في السعودية للتعرف على التسعير الجديد للبنزين بجميع الأنواع في السعودية والملم من قبل شركة أرامكو السعودية، حيث تعمل شركة أرامكو التي تعد عملاق البترول في المملكة العربية السعودية الشرق الأوسط بمراجعة أسعار البنزين في المملكة تمهيدا لطرح الأسعار الجديدة الخاصة بشهر يونيو 2022 والمقرر تطبيقها هذا الشهر، وذلك بناء على الموعد الرسمي المعتمد لتعديل أسعار البنزين شهريا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو 2022 في السعودية من شركة أرامكو.

أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو 2022

وكما هو معتاد في المملكة العربية السعودية فنجد أن شركة أرامكو هي المسؤولة رسميا بتكليف من الحكومي السعودية عن تحديد أسعار البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية بجميع أنواع البنزين، حيث تقوم بالإعلان عن الأسعار بشكل شهري في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، وهي الأسعار التي يتم العمل بها أو مدار الشهر حتى الإعلان عن الأسعار الجديدة، ومن المقرر أن تعلن الشركة بشكل رسمي عن أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو يوم الجمعة الموافق العاشر من شهر يونيو، ليتم بداية تطبيق الأسعار الجديدة بعد التحديث في اليوم التالي يوم الحادي عشر من شهر يونيو 2022.

تحديث أسعار البنزين اليوم في السعودية لشهر يونيو 2022

وقد شهدت أسعار البنزين والوقود على المستوى العالمي ارتفاع كبير على مستوى العالم بشكل عام، وهو المقرر ان يؤثر في الأسعار المحلية في السعودية والدول المختلفة، وحتى الآن يتم العمل بالأسعار الخاصة بالبنزين في السعودية لشهر مايو الماضي حتى يتم الإعلان رسميا عن الأسعار الجديدة، وقد جاءت أسعار البنزين المعتمدة حاليا في المملكة العربية السعودية على النحو التالي.

جاء سعر بنزين 91 ليكون 2.18 اليوم في السعودية ريال سعودي / لتر

كما جاء سعر بنزين 95 ليكون 2.33 اليوم على نحو ريال سعودي / لتر

وسعر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي / لتر

سعر الديزل 0.63 ريال سعودي / لتر

بالإضافة إلى سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي / لتر

كشفت شركة أرامكو السعودية عن تفاصيل إعلان الأسعار الخاصة بالبنزين والخاصة بشهر يونيو 2022 في السعودية بجميع أنحاءها، والتي أكدت على أن الأسعار يتم الإعلان عنها رسميا في الموعد المخصص في الموعد الشهري المعتمد الإعلان عن الأسعار بعد التحديث، حيث تعتبر هي الجهة المسؤولة رسميا عن تحديد أسعار البنزين في السعودية بتكليف من الحكومة السعودية.