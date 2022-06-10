نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الجلوس|| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 “ظهرت الأن” خلال بوابة النتائج الرسمية لجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، يمكن الان لكافة طلاب الصف الثالث الاعدادي في كافة المحافظات المصرية الحصول على النتيجة الخاصة بهم الآن، حيث قد تم الاعلان ان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 متوافرة الآن لكافة الطلاب الكترونيا، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، والجدير بالذكر ان النتيجة قد صدرت لجميع الطلاب في كافة المحافظات المصرية، وقد جاء ذلك بعد أن تم اعتماد النتيجة في محافظة الشرقية والغربية والقليوبية والمنيا وغيرها من المحافظات منذ عدة أيام.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

في الوقت الحالي قد تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 لكافة الطلاب في كافة المحافظات المصرية، لتكون متاحة لكافة الطلاب بصفة الكترونية خلال الساعات القادمة ومن خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة ومن خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية فقط، حيث أن تلك هي المواقع المعتمدة، والجدير بالذكر انه قد تعدت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية للطلاب الـ 75 بالمئة، وتُعد تلك نسبة متميزة حسب ما تم الإعلان عنه، وقد وصلت نسبة النجاح في محافظة الجيزة إلى 83 بالمئة، بالإسكندرية إلى 81 بالمئة، وهذا بعد ان تم الاعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج للطلاب، والجدير بالذكر أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد تمت بشكل صحيح، حيث أنه قد تمت مراعاة عملية التصحيح للطلاب لتفادي حدوث اي خطأ اثناء التصحيح.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

يمكن الان لكافة الطلاب في جميع المحافظات المصرية التعرف على خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، وذلك عن طريق إجراء الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الالكتروني الخاص بموقع موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة وهو الموقع المُحدث والبديل لموقع بوابة نتائج التعليم الاساسي حسب ما تم الإعلان عنه من قبل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم.

ستظهر أمامك العديد من الخدمات التعليمية التي يقدمها الموقع، قم بالضغط على خدمة “نتيجة الشهادة الاعدادية”

ادخل البيانات المطلوبة منك باللغة الانجليزية لسهولة الاستعلام وأهمها رقم الجلوس.

تأكد من صحة البيانات المُدخلة.

اضغط على استعلام، وستظهر لك كافة تفاصيل النتيجة.

كما ذكرنا لكم اعزائي الطلاب ان نتيجة الشهادة الاعدادية متوفرة الآن خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي لجميع المحافظات، فعلى جميع الطلاب الراغبين في التعرف على النتيجة الخاصة بهم اتباع التعليمات والخطوات التي قد ذكرنها لكم لكي يحصلو على النتيجة الخاصة بهم للفصل الدراسي الثاني بكل سهولة دون مواجهة اي مشاكل.