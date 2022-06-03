مفعل عموم المحافظات.. نتائج السادس الابتدائي العراق 2022 نتائجنا بالاسم من موقع وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الابتدائي العراق 2022 نتائجنا، يمكنك الآن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2022 نتائجنا بالاسم في عدد من المحافظات التي انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث تم كشف النقاب عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2022 واعلان نسبة النجاح بعدما تم اعتمادها بشكل رسمي من قبل السيد وزير التربية العراقية، على أن يتم نقل الطلاب الذين اجتازوا الصف السادس الابتدائي بنجاح إلى المرحلة المتوسطة، وسنرفق لكم رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 العراق شغال ومباشرة.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2022 نتائجنا

هذا وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن صدور نتائج السادس الابتدائي العراق 2022 نتائجنا في مختلف المحافظات العراقية:”الكرخ الاولى والثانية والثالثة، ديالي، دهوك، الرصافة”، وحتى الآن لم تعلن باقي المحافظات عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2022 وكذلك لم تعلن عن موعد صدور النتيجة، مما يدل على أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات لم تنتهي بعد، وأهابت الوزارة بالسادة المصححين بمراعاة الدقة والشفافية عند تجميع الطلاب ليحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، والآن مع خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

قم بالدخول إلى القسم الخاص بنتائج الامتحانات.

قم بالدخول إلى نتائج السادس الابتدائي العراق 2022.

قم بادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة “تحميل” الموجودة بجانب اسم محافظتك.

سيتم تحميل كشوف بي دي اف بالنتيجة، تحتوي على اسماء طلاب تلك المرحلة ودرجاتهم في كل المواد ومجموعهم الكلي.

رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2022

هذا وقد جائت نسبة النجاح في نتائج السادس الابتدائي العراق 2022 بعموم المحافظات مرتفعة إلى حدا كبير، حيث حصل عدد كبير من الطلاب على مجاميع مرتفعة وحجزوا مكانا في المراكز الاولي في انتظار تكريم الوزارة لهم، وكانت الامتحانات قد انتهت نهائيا في يوم 25 مايو المنقضي في كافة المحافظات “بغداد، بابل، نينوي، كركوك، النجف، البصرة، الانبار،….”، وبدأت على الفور أعمال التصحيح في الكنترولات بأكملها على قدما وساق ليتم الإعلان عن النتيجة في أسرع وقت، ويمكنك ترك البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح في التعليقات لنجلب نتيجتك فور ظهورها.