نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في بوابة الأزهر الإلكترونية للتقديم للصف الأول الابتدائي 2022 من خلال موقع بوابة الأزهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قطاع المعاهد الأزهرية قام بالإعلان بشكل رسمي وصريح عن موعد بدء التقديم للصف الأول الإبتدائي الأزهري لعام 2022، وكان هذا الإعلان من خلال الصفحة الخاصة بقطاع الأزهر على مواقع التواصل الإجتماعي مع توضيح كافة التفاصيل والأوراق المطلوبة للتقديم لهذا العام 2022.

التسجيل الإلكتروني للصف الأول الإبتدائي

صرح قطاع الأزهر عن مواعيد بدء وشروط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري ورياض الأطفال بأنواعه سواء الخاصة أو النموذجية أو العامة عبر بوابة الموقع الإلكتروني الخاص به ، ومن أهم هذه الشروط:

اشترط قطاع الأزهر أن يكون الحد الأدني للقبول بمرحلة رياض الأطفال بداية من سن 4 سنوات ومرحلة الصف الأول الابتدائي من سن 5 سنوات 11 شهر و29 يوم ميلادي.

كما أوضح أيضا أنه يمكن النزول عن السن المحدد للتقديم بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال حتى 6 أشهر في حالة توافر أماكن شاغرة في هذه المراحل.

تعرف على موعد بدء التقديم بالأزهر

حدد قطاع الأزهر موعد بدء التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري ورياض الأطفال لهذا العام 2022 _ 2023 بداية من اليوم الاربعاء 1 من شهر يونيو لمدة شهر متواصل حتى يوم 30 يونيو من هذا العام 2022.

كما أصبح الآن بإمكان أولياء الأمور تقديم طلباتهم والتسجيل للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

رابط التقديم الإلكتروني للصف الأول الإبتدائي الأزهري

يمكن لأولياء الأمور بكل سهولة التسجيل بالصف الأول الابتدائي الأزهري ورياض الأطفال لهذا العام 2022 _ 2023 بداية من اليوم من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكتروني.

أهم شروط التسجيل بالصف الأول الابتدائي الأزهري

حدد قطاع الأزهر بعض الشروط الواجب توافرها للالتحاق بالصف الأول الإبتدائي الأزهري وهذه الشروط هي:

شراء الملف الخاص بالتقديم من مراكز الخدمات والمكتبات الخاصة بذلك.

يشترط ملء الاستمارة الصحية من أحد المراكز الصحية التابع لها الطالب.

إحضار عدد 6 صور شخصية حديثة لكل طالب.

إحضار صورة من البطاقة الشخصية للأب والأم سارية وغير منتهية.

صورة من إيصال أحد المرفقات سوء فاتورة كهرباء أو مياه أو غاز.

يشترط قيام ولي الأمر بشراء بعض دمغات الصحية والتعليمية من مكاتب البريد.

يجب ألا يقل عمر الطالب في شهر أكتوبر 2022 عن سن 6 سنوات حتى 9 سنوات لطلاب الصف الأول الإبتدائي.

حسب ما تم الاعلان عنه بشكل رسمي من قبل المسؤولين فإن تسجيل رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي الازهري قد اصبح متاح الآن، وذلك من خلال بوابة الازهر الاكترونية، حيث ان التقديم قد اصبح الكترونيا وذلك من خلال بعض البيانات الخاصة بالتقديم والتي يتم طلبها من ولي الامر اثناء التسجيل الاكتروني، وذلك لكافة اولياء الامور في مختلف المحافظات المصرية.