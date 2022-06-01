تحديث بيانات مستفيدي الشؤون الاجتماعية mosa.gov.ps شمول 88 ألف حالة انتظار بالسجل الوطني

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عمر شويل - جدة تحديث بيانات مستفيدي الشؤون الاجتماعية mosa.gov.ps وذلك لشمول حالات عديدة من الفئات الأشد حاجة من الأسر الفلسطينية، حيث يبلغ عددهم أكثر من 88 ألف حالة على قائمة الانتظار، ويتم تحديث بيانات مستفيدي وزارة الشؤون الاجتماعية بالسجل الوطني، هذا وتقوم الوزارة بين الحين والآخر بهدف الحصول على البيانات الأحدث للمستفيدين من خدمات الوزارة، وتقوم به في هذه المرة، في خلال الشهر الجاري شهر يونيو 2022 للقضاء على قوائم الانتظار، حيث هنالك حوال 88 ألف أسرة في قوائم انتظار الاستفادة من خدمات الوزارة ولذلك يتم تحديث البيانات ليتم شمولهم دعم الدعم والمساعدات التي تستهدف القطاع والطبقة الفقيرة من سكان المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية من القطاع.تحديث بيانات مستفيدي الشؤون الاجتماعية mosa.gov.ps شمول 88 ألف حالة.

تحديث بيانات مستفيدي الشؤون الاجتماعية mosa.gov.ps شمول 88 ألف حالة انتظار

تحرص الوزارات والهيئات الاجتماعية في قطاع غزه إلى تقديم الدعم اللازم لسكان القطاع، في المناطق الشمالية والجنوبية وجميع المناطق، وذلك ليتمكن سكان القطاع من تجاوز الأزمات الاقتصادية والحصار الذي يعاني منه السكان، وذلك بتوفير فرص عمل مؤقته للعاطلين والخريجين، كما يتم تقديم المساعدات للأسر الغير قادرة على العمل وتوفير التعليم المناسب من خلال المؤسسات الإغاثية مثل الأنوروا، ويتم تقديم الإعانات التي تصل إلى القطاع من الخارج مثل المنحة القطرية إلى الأسر الفقيرة بالقطاع.

أهمية تحديث البيانات

يكون على المسجلين بالوزارة انتظار وصول المساعدات إليهم ليتم شمولهم بها، بينما هنالك قوائم انتظار من المواطنين المحتاجين بالقطاع لا يتم شمولهم بالمساعدات، من سكان المناطق الشمالية ومناطق جنوبية، وليتم شمول قوائم الانتظار بالمساعدات والقضاء على الانتظار تطلب الوزارة من المواطنين المسجلين من قبل بطلبات الإعانة تحديث بياناتهم على موقع الوزارة الرسمي، ويكون لضمان استمرار المواطن في الاستحقاق والتأكد من بياناته ورقم الهاتف والعنوان واستمرار الحالة الاجتماعية أو تغيرها، وحالة السكن وغيرها، ويتم إرسال باحثين اجتماعيين للتأكد من شروط الاستحقاق للمسجلين.

موعد تحديث قوائم الانتظار بالوزارة

يتم تحديد موعد تحديث البيانات للمسجلين من قبل، 88 ألف أسرة فلسطينية من سكان القطاع، خلال شهر يونيو الجاري، ويتم فتح باب التسجيل للجميع لإتمام عملية التحديث واستيفاء شروط الاستحقاق.

خطوات تحديث بيانات الشؤون الاجتماعية

شروط ومعايير صرف المنحة القطرية للدفعة الجديدة بشروط التنمية الاجتماعية

نظام تسجيل الدخول الموحد

هو أحد الأنظمة المركزية ضمن مشروع الحكومة الفلسطينية وهو نظام يُتيح إنشاء وإدارة الحسابات الخاصة بالمواطنين والموظفين الحكوميين بالإضافة إلى الجمعيات والشركات وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحكومية وذلك باستخدام معرف إلكتروني واحد دون الحاجة للتسجيل في اكثر من موقع إلكتروني مع ضمان أمن وسرية وخصوصية المعلومات.

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