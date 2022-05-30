طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأهم شروطها تعتبر مسابقة الحلم هي حلم لكل شخص يحلم الفوز في هذه المسابقة حتى يتمكن من تحقيق أحلام في هذه الحياة وبالتالي يبحث الجميع عن الخطوات التي تساعدهم على طريقة الاشتراك في المسابقة ومعرفة أهم الشروط المطلوبة حتى يتمكن أي شخص من المشاركة فيها لكي يتمكن من تحقيق الحلم خاصة أن الجائزة الكبرى يحصل فيها الشخص الفائز على نصف مليون دولار ويقوم مصطفى الإعلامي الكبير بتنظيم هذه المسابقة على قنوات إم بي سي، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور التالية طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأهم شروط الاشتراك فيها.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن لجميع الأشخاص الذين يريدون الاشتراك في هذه المسابقة من خلال إرسال رسالة على الهاتف الخاص بك مكتوب فيها كلمة حلم أو dream على الرقم المرادف لبلدك أو يمكنك الاشتراك في هذه المسابقة من الرقم الموحد عالمياً وسوف نوضح لكم أرقام الدول العربية للاشتراك في هذه المسابقة بكل سهولة، وتشمل الآتي يمكنك الاشتراك من داخل مصر من خلال رقم 9 5 4 5 0 أو من خلال رقم 9 5 4 5 8 يمكن أيضا الاشتراك في هذه المسابقة من داخل دولة الإمارات على رقم 60 70.

يمكن أيضا الاشتراك في هذه المسابقة من داخل المملكة السعودية على رقم 650444 ومن داخل دولة سوريا 15 55. يمكن أيضا الاشتراك في هذه المسابقة من داخل دولة الكويت على رقم 41 41 أو الاشتراك على الرقم الدولي الموحد 00821622775627 أو من خلال رقم 0088216101092.

أهم شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن لجميع الأشخاص الذين يريدون الاشتراك في هذه المسابقة اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية،