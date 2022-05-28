رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022، حيث يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في جمهورية مصر العربية ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي، وذلك لأن يعرفون درجات الطالب في مختلف المواد الدراسية وقياس مدي قدرة الطالب قبل إلتحاقه بالصف الثالث الثانوي.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022

إنتهت جميع المدارس الثانوية من امتحانات الصف الثاني الثانوي في يوم الخميس الموافق 26 مايو الماضي، وحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإنه يتم الأن عملية رصد وتصحيح أوراق الطلاب والطالبات في مختلف المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية، ومن المتوقع إن يتم إعلان النتيجة في نهاية الأسبوع الجاري أو في بداية الأسبوع القادم بحد أقصي، وكما أوضحت الوزارة بإن النتيجة ستكون من خلال الموقع الإلكتروني.

نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي

قالت وزارة التربية والتعليم بإن نتيجة الفصل الدراسي الثاني سيتم الإعلان عنها بالدرجات وليس بنظام التقديرات، حيث يتم احتساب الطالب نجاح ومنتقل إلى الصف الثالث الثانوي في حالة حصوله على 50% من مجموع الدرجات في الفصل الدراسي الأول وفي الفصل الدراسي الثاني، وأيضاً سيتم ارفاق تقدير الطالب بجانب الدرجة الكلية له حيث تكون التقديرات تبعاً للتالي:-

من 85 : 100 ممتاز

من 65 لأقل من 85 جيد جدا

حصول علي درجات من 50 لأقل من 65 جيد

أقل من 50 ضعيف

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022

بعد إن تقوم وزارة التربية والتعليم من الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الطلاب في مختلف المواد الدراسية المقررة علي الصف الثاني الثانوي، حيث يمكن للطلاب والطالبات الحصول علي النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي:-