رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022، حيث يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في جمهورية مصر العربية ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي، وذلك لأن يعرفون درجات الطالب في مختلف المواد الدراسية وقياس مدي قدرة الطالب قبل إلتحاقه بالصف الثالث الثانوي.
نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022
إنتهت جميع المدارس الثانوية من امتحانات الصف الثاني الثانوي في يوم الخميس الموافق 26 مايو الماضي، وحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإنه يتم الأن عملية رصد وتصحيح أوراق الطلاب والطالبات في مختلف المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية، ومن المتوقع إن يتم إعلان النتيجة في نهاية الأسبوع الجاري أو في بداية الأسبوع القادم بحد أقصي، وكما أوضحت الوزارة بإن النتيجة ستكون من خلال الموقع الإلكتروني.
نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي
قالت وزارة التربية والتعليم بإن نتيجة الفصل الدراسي الثاني سيتم الإعلان عنها بالدرجات وليس بنظام التقديرات، حيث يتم احتساب الطالب نجاح ومنتقل إلى الصف الثالث الثانوي في حالة حصوله على 50% من مجموع الدرجات في الفصل الدراسي الأول وفي الفصل الدراسي الثاني، وأيضاً سيتم ارفاق تقدير الطالب بجانب الدرجة الكلية له حيث تكون التقديرات تبعاً للتالي:-
- من 85 : 100 ممتاز
- من 65 لأقل من 85 جيد جدا
- حصول علي درجات من 50 لأقل من 65 جيد
- أقل من 50 ضعيف
نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022
بعد إن تقوم وزارة التربية والتعليم من الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الطلاب في مختلف المواد الدراسية المقررة علي الصف الثاني الثانوي، حيث يمكن للطلاب والطالبات الحصول علي النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي:-
- الذهاب إلى موقع بوابة التعليم الأساسي علي شكبة الأنترنت.
- تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية نتائج الطلاب.
- اختيار الفصل الدراسي المقيد فية الطالب ثم بعد ذلك اختيار الاستعلام عن النتيجة.
- يتطلب منك كتابة رقم الجلوس أو كود الطالب.
- يمكن البحث بالرقم القومي.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر عرض النتيجة.
- الأنتظار حتي يتم عرض لك النتيجة في صفحة أخري.
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