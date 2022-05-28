نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض تسهيل لتقسيط ايفون 13 برو ماكس من اكسترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض تسهيل لتقسيط ايفون 13 والأجهزة الإلكترونية الأخرى متاح من خلال شركة اكسترا السعودية تقسيط التي قامت بتقديم عدد كبير من المنتجات التي يحتاج إليها العملاء داخل المملكة، فمن خلال بوابة تقسيط تسهيل يمكن معرفة الشروط المطلوبة، وذلك من خلال بوابة اكسترا الإلكترونية التي تقدم تفاصيل العروض الجديدة وكبرى التخفيضات من بينها عروض تقسيط ايفون 13 برو ماكس من خلال تسهيل تقديم طلب إلكتروني.

قرض تسهيل لتقسيط ايفون 13

إذا كان العميل يرغب في شراء أي نسخة من النسخ الجديدة لايفون 13 برو ماكس فيمكنه الشراء عن طريق شركة اكسترا السعودية إلكترونيًا أو من خلال المنافذ، وهناك فرصة لتقسيط الجوال أو الأجهزة الذكية الأخرى، ولكن لا بد من معرفة ما هي الشروط المطلوبة، ومن أجل الدخول في قرض تسهيل لتقسيط ايفون 13 لا بد من الاطلاع على الشروط وذلك عبر التالي:

الانتقال إلى بوابة اكسترا السعودية.

الدخول إلى اشتري بنظام التقسيط من القائمة الأساسية.

ستظهر لك صفحة تسهيل للتمويل.

متوفر بهذه الصفحة المتطلبات مثل الأوراق المطلوبة، وكذلك التعرف على الشروط للموظفين في المنشأة الحكومية أو الخاصة، وكذلك شروط التقسيط للمتقاعدين في تسهيل أو شروط العسكريين، وعند التأكد من أن الشروط متوفرة يمكن تقديم الطلب في الحال.

طريقة شراء أبل ايفون 13 برو ماكس

قبل إتمام عملية الشراء حتى في نظام تقسيط المشتريات لا بد من معرفة أحد المنتجات الخاصة بشركة ابل الجديدة لدى اكسترا، وما هي التخفيضات المتاحة في الوقت الحالي، ومن أجل معرفة سعر ايفون 13 برو ماكس أو الإصدارات الأخرى يمكن اتباع التالي:

عليك زيارة موقع اكسترا.

اختيار الدولة السعودية، ثم الانتقال إلى الجوالات والأجهزة اللوحية.

اختيار ايفون 13 من قائمة الجوالات التي تظهر لك في الموقع.

يمكن معرفة المميزات في كافة الجوالات والمواصفات أيضًا من خلال المعلومات المقدمة عبر الموقع، كما أنه يوفر خصم مميز على الأجهزة قد يصل إلى 15%، وأولى الأجهزة الذكية هو أبل ايفون 13 برو ماكس الجيل الخامس، والذي يتم تقسيطه بدفعات شهرية على ثلاث سنوات قيمتها 239 ريال سعودي فقط وضمان حتى عامين من المصنع.