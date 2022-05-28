واشنطن تمدد إعفاء منتجات طبية صينية من رسوم جمركية عقابية

جدة - نرمين السيد - والاستثناءات، التى أعلنت، تغطى 81 منتجا للرعاية الطبية ضرورية لمكافحة وباء (كوفيد-19)؛ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة. ويأتى هذا الإعلان فى وقت يتعرض الرئيس جو بايدن لضغوط لإلغاء الرسوم الإضافية التى فرضها سلفه دونالد ترامب على عدد كبير من المنتجات الصينية عام 2018.

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