نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد السبت 28-5-2022 في نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا من أكثر ما يشغل بال الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم الأوروبية في كل مكان، حيث يترقب الجميع لقاء ناري يجمع بين الريال والريدز من أجل معرفة بطل الشامبيونز ليج لهذا العام، وخاصة أن المباراة تجمع بين إثنين من كبار الفرق الأوروبية خلال الفترة الحالية، ويتوقع الجميع أن تكون مباراة اليوم غاية في القوة والإثارة في ظل القدرات الكبيرة لدي كلا الفريقين، ومن خلال المقال، نتعرف على تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد اليوم مجاناً بدون تشفير عبر جميع الأقمار الصناعية، وموعد اللقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

تعد مباراة الريال والريدز من أكثر المباريات التي ستشهد متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، حيث انتهي كلا الفريقين من التجهيزات النهائية لهذا اللقاء، ويأمل ليفربول في الثأر من الريال وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في تاريخه، وعلى الجانب الآخر، سيسعى الريال لتحقيق إنجاز كروي جديد في حال نجح في الفوز على ليفربول، وحقق لقب البطولة للمرة الرابعة عشر في تاريخه، حيث سنقدم لجميع متابعينا تردد القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا لضمان متابعة أحداث هذا اللقاء الهام والمرتقب بشكل مجاني.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يكون توقيت مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم السبت الموافق 28 مايو 2022 في إطار نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، وسيقام اللقاء على ملعب “دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية باريس، وستكون قناة بي ان سبورت بريميوم 1 المشفرة من أهم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول على النايل سات حصرياً في منطقة الشرق الأوسط بتعليق حفيظ دراجي، وخليل البلوشي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول بدون تشفير

يبحث الكثير من الجماهير العاشقة لكرة القدم في كل مكان عن القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا مجاناً بدون تشفير، وخاصة في ظل احتكار مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة لحقوق بث مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط، وقد أعلنت عدد من القنوات المفتوحة عن نقل أحداث لقاء الريال والريدز مجاناً بدون تشفير عبر شاشتها، وهي:

ERT 1 HD Greece

Eutelsat 3°E – 12734 V 16750

Eutelsat 3°E – 12734 V 16750 W9 Suisse HD Switzerland

Eutelsat 9°E – 12034 V 27500

Eutelsat 9°E – 12034 V 27500 Poker HD Iran

TurkmenÄlem 52°E – 10804 H 27500

كما سنقوم بإضافة الكثير من القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش ليفربول وريال مدريد مجاناً بدون تشفير في نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الساعات القليلة المقبلة، فتابعونا.