طريقة التسجيل للحصول على مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية zayedchf.gov.ae الإماراتية

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل للحصول على مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخير الإماراتية cpc.gov.ae وهي مؤسسة خيرية معنية بالعمل الخيري والإنساني وليست تابعة للحكومة الإماراتية، وقد تأسست قي أغسطس العام 1992، على يد المغفور له إن شاء الله الشيخ “زايد بن سلطان آل نهيان” هذا وقد تم تخصيص وقف خيري للمؤسسة، يتم استخدام ريع هذا الوقف على أوجه الصرف في المساعدات الخيرية والإنسانية والمشاريع الخيرية داخل الإمارات وخارجها، أما عن أوجه المساعدات التي تقدمها مؤسسة بن زايد فهي عديدة ومتنوعة، وذلك للنهوض بالمجتمعات من خلال الارتقاء بمستويات الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، والشعوب الأخرى، وتحرص مؤسسة بن زايد على تقديم المساعدات المالية والعينية المختلفة للمحتاجين والأشد حاجة في داخل وخارج الدولة، وذلك دون النظر إلى العرق أو الدين.

طريقة التسجيل في مساعدة مالية مؤسسة زايد الخيرية zayedchf.gov.ae

هذا وتُعد مؤسسة زايد الخير من أهم وأشهر الجمعيات والمؤسسات الخيرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقوم المؤسسة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الأخرى والهلال الأحمر الإماراتي في تلبية مقدمي طلبات المساعدات، خاصة المساعدات المالية والتي يكثر التسجيل والتقديم للحصول عليها لتسديد ديون أو قروض أو مواجهة كوارث طبيعية، ومن بين الجمعيات الخيرية ذات الباع الطويل في العمل الخيري “جمعية دبي الخيرية”، لذلك مع تعاظم البحث عن برامج الرعاية الاجتماعية والجهات المناحة للمساعدات المالية، سنستعرض من خلال تقريرنا هذا طريقة التقديم والتسجيل للحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الخيرية، هذا بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية الأخرى الأشهر بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أما عن طريقة التسجيل للحصول على مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخير الإماراتية cpc.gov.ae فيتم ذلك من خلال التواصل المباشر على رابط موقع مؤسسة زايد الخير zayedchf.gov.ae، ويستقبل موقع المؤسسة الخيرية طلبات المتقدمين للحصول على مساعدة من دولة الإمارات وخارجها، وللتسهيل على المتقدمين الراغبين في الحصول على تلك المساعدات، فقد أتاحت مؤسسة زايد الخيرية إمكانية الاستعلام عن طلب المساعدة الذي تم تسجيله للتعرفة على الموقع الإلكتروني، وذلك حتى يتم التعرف على حالة الطلب وهل تم رفضه أو قبوله.

طرق تواصل مع مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية

مجالات المساعدات التي تقدمها مؤسسة زايـد للأعمال الخيرية والإنسانية

توفير المساعدات المالية للمحتاجين .

سداد الديون لم يُثبت تعثره في الوفاء بسداد ديونه.

تقديم مسكن مجاني للمحتاجين أو التشارك في تريم منازل.

ترميم مساكن ومنازل للغير قادرين

المساعدات التعليمية للطلاب والطالبات.

مجال الإغاثة والعمل الإنساني في العديد من الدول.

تقوم المؤسسة بتقديم المساعدة لغير الإماراتيين من جميع دول العالم.

تقديم المساعدات العلاجية لغير القادرين مشاركة وتعاون جمعية الهلال الأحمر الإماراتي.

رعاية الأرامل والأيتام والمحتاجين.

بناء دور العبادة والمدارس والمستشفيات.

حفر الآبار وإقامة المرافق داخل الدولة وخارجها

التخفيف عن المنكوبين في بالإمارات وخارجها.

الإسهام في عمليات الإنقاذ والغوث الدولية في المناطق المتضررة من الكوارث والحروب.

طريقة كتابة معروض ونموذج طلب مساعدة من مؤسسة زايد للعمل الخيري والإنساني

بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الشيخ / محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد العام للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي حفظه الله وحفظه. بعد التحية… .. الموضوع: طلب مساعدة مالية من ديوان ولي العهد الشيخ محمد بن زايد في البداية، أقدم لكم أطيب تمنياتي لاستمرار الصحة والعافية، وأشكرك كثيرًا على المساعدة التي تقدمها للشعب، وما تفعله من أجل خير الوطن، في إشارة إلى الموضوع أعلاه أنا / … …………. لتقديم طلبي سائلاً الله و سموكم العون أنا مواطن بسيط أعمل في بلدية أبوظبي وراتبي الشهري ………. هذا بالإضافة إلى أنني متزوجة ولدي أطفال، وأنا أعيش في ………… .. وبعد أن حصلت على هذا السكن. اقترضت أموالاً من البنك ومن بعض الأطراف الشخصية ؛ لتوفير العيش الكريم لأسرتي، اقترضت مبلغًا ………، وتتم الاستقطاعات على أساس شهري ………………. من الراتب هذا بالإضافة إلى الرسوم المدرسية التي أدفعها لأولادي. لدي أطفال …………… .. .. وأقوم بتحصيلهم في المدارس، وبعد هذا المبلغ لا يكفي المبلغ المتبقي لتوفير ضرورات الحياة، هذا بالإضافة إلى غلاء المعيشة. لذا، وبسبب الظروف التي ذكرتها سابقًا، أطلب من سموكم مساعدتي ومساعدتي، والنظر في هذا الطلب المقدم، حيث لم أتلق مساعدة مالية من قبل.

طريقة تقديم طلب مساعدة والاستعلام الطلب

يتم الدخول مباشرة على (رابط ولي العهد لتسجيل طلب مساعدة). يقوم المستخدم باختيار أيقونة “خدمات الديوان”. يتم تعبئة النموذج الخاص. يجب تسجيل كافة البيانات الثبوتية للتعريف بصاحب الطلب. يتم تقديم الوثائق التي تثبت الاحتياج. يقوم باختيار أيقونة “إرسال الطلب”. يجب الحصول على رقم الملف ليتم الاستعلام به بعد ذلك. يتم تسجيل رقم الهوية بشكل دقيق. يقوم بإرسال اللب من جديد.

مساعدة ديوان ولي العهد وأهم أعمال مؤسسة زايد الخيرية

كتابة معروض سداد الديون يتضمن رقم الهاتف الجوال الخاص بك.

حالة الدين وقيمته وتاريخ سداده وسبب العجز عن السداد.

زيارة رابط التقديم وتسجيل طلب المساعدة.

إدخال رقم بطاقة الهوية الخاصة بك.

إدخال الرموز المرئية.

الضغط على “للحصول على رقم الملف”.

ستصلك رسالة بمحتوى ” سيتم الآن دراسة طلبك المقدم من العاملين والموظفين بالديوان، وسيتم التواصل معك على الهاتف الخاص بك”.

يمكنك الاستعلام بعدها عن طلبك من خلال النقر على أيقونة “للاستعلام عن الطلبات”.

للتواصل مع الجمعيات الخيرية الإماراتية

رقم جمعية دبي الخيرية 80014 – 042682000.

يتم الاتصال المباشر على رقم ديوان ولي العهد: +97126686666

أو عبر رقم الفاكس المباشر: +97126686622 .

الرقم المباشر للاتصال بالمؤسسة +41796669332، حيث انه الرقم المباشر.

رقم جمعية أل مكتوم الإنسانية: 0097142546161.

رقم مباشر اتصال بجمعية دبي الخيرية: 042682000.

روابط المواقع الرسمية لأشهر الجمعيات والمؤسسات الخيرية بدولة الإمارات المتحدة

أرقام هواتف التواصل المباشرة مع المؤسسات والجمعيات المعنية بالعمل الخيري