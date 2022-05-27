نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مباشر تسجيل برنامج الدعم النقدي الموحد التكميلي (takaful.naf.gov.jo) عبر برنامج تكافل 3 صندوق المعونة الوطنية الأردن في المقال التالي
يزداد اهتمام عددٍ كبير من المواطنين في كافة أنحاء الأردن في هذا التوقيت بالتعرف على كيفية التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد 2022 ضمن برنامج تكافل، والذي يعد من أهم وأفضل أشكال الدعم التي يتم تقديمها من قبل الحكومة الأردنية في إطار تقديم أشكال الدعم المالي المختلفة للمواطنين الأكثر احتياجا للدعم، حيث يتم التسجيل إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بصندوق المعونة الوطنية في الأردن. وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح تفاصيل التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد التكميلي تكافل 2022 والشروط المطلوبة للتسجيل.
ضوابط التسجيل في الدعم النقدي الموحد تكافل 2022
وقد تم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها من قبل المتقدمين للتسجيل في الدعم النقدي الموحد ضمن برنامج تكافل، والتي تم تحديدها من قبل الحكومة الأردنية متمثلة في صندوق المعونة الوطنية الأردنية، ومن أهم الشروط التي تم تحديدها لتكون على النحو التالي.
- من الضروري أن يكون المتقدم للحصول على الدعم أردني الجنسية.
- من الضروري أن يكون الفئات المستحقة للدعم.
- ألا يكون المتقدم للحصول على الدعم عامل في أي من القطاعات الحكومية او الخاصة في جميع أنحاء الأردن.
- يشترط أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المحدود من المواطنين.
- ألا يتجاوز قيمة الدخل الخاص بالأسرة الحد الأدنى للحصول على الدعم.
كيفية تسجيل برنامج الدعم النقدي الموحد التكميلي برنامج تكافل
وقد تم تسهيل إمكانية التسجيل في الدعم النقدي الموحد ضمن برنامج تكافل 2022 بداية من يوم الخامس عشر من شهر مايو والتي تستمر حتى نهاية العام الجاري، ليتم التسجيل من خلال موقع صندوق المعونة الوطنية الأردنية من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الولوج الى الموقع الرسمي الخاص بصندوق المعونة الوطنية في الأردن (takaful.naf.gov.jo).
- يتم اختيار البرامج المتاحة من خلال الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع.
- يتم اختيار التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد من بين البرامج المتاحة.
- اختيار التسجيل من خلال إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح.
- بعدما يتم التأكد من صحة كافة البيانات التي تم إدخالها يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.
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