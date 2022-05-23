نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة تيسير للتوظيف رابط توظيف البدون بالكويت القوي العاملة manpower.gov.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة تيسير للتوظيف بالكويت، من أهم كلمات البحث حالياً بعد إعلان الهيئة العامة للقوي العاملة بالكويت، عن انطلاق المنصة وتحديد موعد بدأ التسجيل، لما لهذه المنصة من أهمية لتوفيق الأوضاع للآلاف من البدون المتواجدين في الكويت، وذلك للتوظيف بالقطاع الخاص بالعديد من الوظائف المتخصصة، نظراً لكون القانون الكويتي يمنع البدون من العمل في القطاع الحكومي، وتعتبر فئة البدون عدد لا يستهان به متواجد في الكويت ويطالبون بالحصول على الجنسية الكويتية، ليتمكنوا من العمل في وظائف مناسبة ولكن يتم الرفض دائما لطلبهم، ولكن خلال الفترة الأخيرة بدأ العمل على توفير فرص عمل بالشركات الخاصة، وحرصاً من موقعنا ثقفني في نقل أهم الأخبار التي تهم مختلف المواطنين بالعديد من الدول، فإننا نوضح لكم فيما يلي تفاصيل الخبر من مصادره الرسمية.

اطلاق منصة تيسير لتسجيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية pic.twitter.com/KV8QEdvkhU — الهيئة العامة للقوى العاملة (@manpowerkwt) اطلاق منصة تيسير لتسجيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية pic.twitter.com/KV8QEdvkhU — الهيئة العامة للقوى العاملة (@manpowerkwt) May 23, 2022

منصة تيسير لتوظيف البدون

الدخول على الموقع الإلكتروني “manpower.gov.kw“.

تسجيل بيانات البدون.

وضع مستندات المؤهل والخبرات على ملف pdf ورفعها على الموقع.

حفظ البيانات وإرسال الطلب.

موعد بدأ التسجيل

أعلنت الهيئة العامة للقوي العاملة بالكويت، عن موعد بدأ التسجيل على رابط توظيف البدون، بدايةً من يوم الأحد الموافق 29/5/2022، وذلك لتسجيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، على أن يكون التسجيل إلكترونياً من خلال الموقع المحدد سابقاً بالخطوات المبينة.

منصة تيسير

هي منصة تعمل على تنظيم وتوفيق أوضاع المقيمين بطريقة غير قانونية للحصول على عمل بالقطاع الخاص.

ويتم التنسيق بين الهيئة العامة للقوي العاملة والجهاز المركزي لمعالجة المركز القانوني لتوظيف البدون.

حتي يستفيدوا من فرص العمل بالقطاع الخاص بما يتناسب مع مؤهلاتهم دون الالتزام بالتخصص.

ويتم من خلالها ترشيح المسجلين للعمل بشركات القطاع الخاص بالوظائف المناسبة مع ما تم تسجيله من بيانات.

توظيف البدون في الكويت

يعتبر موضوع توظيف البدون في الكويت، أحد أهم المشكلات التي تواجه ما يقرب من 100 مقيم من مختلف الجنسيات.

فهم لا يتمتعوا بالحقوق التي يتمتع بها المواطنين الكويتيين والحاصلين على الجنسية الكويتية.

حيث يعانون من تدهور أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، بسبب العمل في أعمال غير مناسبة دون مظلة قانونية.