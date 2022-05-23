نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار نافس للمدارس الابتدائية والمتوسطة 1443 هيئة تقويم التعليم والتدريب موقع etec.gov.sa في المقال التالي
اختبار نافس للمدارس الابتدائية والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية، من أهم كلمات البحث حالياً بعد إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن تنفيذ برنامج التقويم الوطني للمدارس نافس، والذي يعتبر أو اختبار من نوعة في تاريخ السعودية، ويعمل هذا الاختبار على قياس مؤشرات الأداء في برنامج تنمية القدرات البشرية، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع، وعرضها من مصادرها الرسمية بالتفاصيل والإجابات التي يبحث عنها متابعينا، حيث يتساءل الكثيرين حالياً عن أهداف هذا الاختبار وموعد تطبيقه والصفوف المستهدفة والمجالات التي سيتم فيها الاختبار، وخلال السطور التالية نجيب على هذه الأسئلة الهامة بالتفاصيل فتابعونا.
تُنفذُ الهيئة بالشراكة مع وزارة التعليم الاختبارات الوطنية #اختبار_نافس التي تشمل جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة، لأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة، وتستهدف 500 ألف طالب وطالبة.
وتعمل على قياس مؤشرات الأداء في برنامج تنمية القدرات البشرية.https://t.co/aM8EameZWU pic.twitter.com/RP4AOee97a
— هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa)
تُنفذُ الهيئة بالشراكة مع وزارة التعليم الاختبارات الوطنية #اختبار_نافس التي تشمل جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة، لأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة، وتستهدف 500 ألف طالب وطالبة.— هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) May 23, 2022
وتعمل على قياس مؤشرات الأداء في برنامج تنمية القدرات البشرية.https://t.co/aM8EameZWU pic.twitter.com/RP4AOee97a
موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب
- الدخول على الموقع الإلكتروني “etec.gov.sa“.
اختبار نافس
حرصت هيئة تقويم التعليم بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية، على تنفيذ هذا الاختبار لتحسين تعلم الطلاب وأداء المدارس، ويشمل عدد 20 ألف مدرسة للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، ويستهدف نحو 500 ألف طالب وطالبة بهاتين المرحلتين، ويتم عمل استبيان للطلبة وأولياء الأمور وكذالك مدراء المدارس.
مواعيد التطبيق
|المرحلة الابتدائية
|المرحلة المتوسطة
|الصف الثالث والسادس الابتدائي من 9-14 يونيو 2022
|الثالث المتوسط من 5-8 يونيو 2022
الصفوف المستهدفة
- الثالث الابتدائي.
- السادس الابتدائي.
- الثالث المتوسط.
المجالات التي يتم فيها الاختبار
- القراءة.
- الرياضيات.
- العلوم.
الهدف من الاختبار
- تقويم التحصيل العلمي لطلبة المدارس.
- تحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم.
- قياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية.
- تعريف أولياء الأمور بمستوي مدارس أبنائهم.
- رفع الجاهزية للاختبارات الدولية.
- دعم رؤية المملكة 2030 والوصول بالمواطن للمنافسة عالمياً.
هيئة تقويم التعليم والتدريب
تحتل الهيئة مكانة متميزة بالمملكة العربية السعودية، من خلالها يتم التنسيق مع وزارة التعليم والجهات المختصة لعمل العديد من الاختبارات، لقياس مدي كفاءة العملية التعليمية وما تم اكتسابه بالنسبة للطلاب خلال مراحل التعليم المختلفة، ومن هذه الاختبارات اختبار القدرات العامة التي من المنتظر إعلان نتائجه نهاية هذا الأسبوع، وكذالك الاختبار التحصيلي واختبار الرخصة المهنية وغيرها من الاختبارات، ومع قرب انتهاء الفصل الدراسي الثالث 1443 للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية، تم الإعلان عن تنفيذ اختبار نافس للمدارس الابتدائية والمتوسطة، على أن يكون هذا الاختبار سنوياً لقياس مدي تميز المدارس وتنفيذ خطة الوزارة ضمن رؤية 2030.
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