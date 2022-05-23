اختبار نافس للمدارس الابتدائية والمتوسطة 1443 هيئة تقويم التعليم والتدريب موقع etec.gov.sa

اختبار نافس للمدارس الابتدائية والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية، من أهم كلمات البحث حالياً بعد إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن تنفيذ برنامج التقويم الوطني للمدارس نافس، والذي يعتبر أو اختبار من نوعة في تاريخ السعودية، ويعمل هذا الاختبار على قياس مؤشرات الأداء في برنامج تنمية القدرات البشرية، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع، وعرضها من مصادرها الرسمية بالتفاصيل والإجابات التي يبحث عنها متابعينا، حيث يتساءل الكثيرين حالياً عن أهداف هذا الاختبار وموعد تطبيقه والصفوف المستهدفة والمجالات التي سيتم فيها الاختبار، وخلال السطور التالية نجيب على هذه الأسئلة الهامة بالتفاصيل فتابعونا.

تُنفذُ الهيئة بالشراكة مع وزارة التعليم الاختبارات الوطنية #اختبار_نافس التي تشمل جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة، لأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة، وتستهدف 500 ألف طالب وطالبة. وتعمل على قياس مؤشرات الأداء في برنامج تنمية القدرات البشرية.https://t.co/aM8EameZWU pic.twitter.com/RP4AOee97a — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) تُنفذُ الهيئة بالشراكة مع وزارة التعليم الاختبارات الوطنية #اختبار_نافس التي تشمل جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة، لأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة، وتستهدف 500 ألف طالب وطالبة.



وتعمل على قياس مؤشرات الأداء في برنامج تنمية القدرات البشرية.https://t.co/aM8EameZWU pic.twitter.com/RP4AOee97a — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) May 23, 2022

موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب

الدخول على الموقع الإلكتروني “etec.gov.sa“.

اختبار نافس

حرصت هيئة تقويم التعليم بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية، على تنفيذ هذا الاختبار لتحسين تعلم الطلاب وأداء المدارس، ويشمل عدد 20 ألف مدرسة للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، ويستهدف نحو 500 ألف طالب وطالبة بهاتين المرحلتين، ويتم عمل استبيان للطلبة وأولياء الأمور وكذالك مدراء المدارس.

مواعيد التطبيق