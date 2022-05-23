رابط منصة حجز دور جواز سفر سوريا www syria visa sy passport هيئة الهجرة والجوازات

أدناهأعلنت وزارة الداخلية السورية عن رابط منصة حجز دور جواز سفر سوريا www syria visa sy passport موقع هيئة الهجرة والجوازات لتسجيل المواطنين بداية من 23 من شهر مايو 2022 لاستخراج جواز سفر سوري جديد أو تجديده. حيث عرف محرك بحث جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث كثيرة عن طريقة رابط منصة حجز جواز السفر السوري وطريقة تعبئة البيانات الشخصية لإتمام عملية التسجيل وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق من خلال الأسطر التالية من هذا المقال فنرجوا من متابعين متابعتنا حتى نهاية هذا المقال لفهم الموضوع بشكل مفصل ودقيق.

رابط منصة حجز دور جواز سفر سوريا www syria visa sy passport

يمكن لجميع مواطني ومواطنات سوريا الذين يرغبون في الحصول على جواز سفر سوري جديد الدخول على موقع وزارة الداخلية السورية الهجرة والجوازات http www syria visa sy passport لحجز موعد استخراج أو تجديد جواز السفر السوري إلكترونياً وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت موضحة في النقاط التالية:

أولا يجب على المتقدم أن يدخل إلى البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بحجز موعد ودور جواز السفر السوري موقع هيئة الهجرة والجوازات 2022

في المرحلة التالية نختار من خلال الصفحة الرئيسية للموقع الخدمات الإلكترونية.

ثم تأتي الخطوة الثالثة والتي يجب عليك أن تختار تضغط على مربع اختيار حجز دور للحصول على جواز سفر

من الأفضل أن تمتلك سرعة إنترنت ممتازة لفتح رابط منظومة حجز دور للحصول على جواز سفر بكل سهولة. كما يوصى بالدخول إلى المنصة على الساعة التاسعة صباحا أو الثالثة عصرا بتوقيت دولة سوريا. وذلك لتجنب الضغط وإتمام العملية بنجاح

يلزم عليك أن تفتح منصة Passport Role Reservation قبل حوالي 2 دقيقة من وقت التجديد المجدول للجولة. كما أنه من الأحسن أن يتم استخدامها لمدة خمسة دقائق.

يمكنكم الاطلاع على الفيديو ادناه والذي يوضح لكم طريقة حجز دور جواز سفر سوري بكل سهولة

منظومة حجز دور للحصول على جواز سفر syria visa sy

تعد منصة حجز دور جواز سفر سوري من أهم المنظومات الإلكترونية. التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السورية. وهي تتيح لكافة المواطنين والمواطنات المقيمين داخل وخارج الوطن تجديد أو الحصول على جواز سفر جديد. من خلال تعبئة كافة المعلومات الشخصية بنجاح وتقديم جميع الوثائق المطلوبة. بالإضافة إلى تسديد الرسوم المعلنة من قبل الوزارة من خلال منصة حجز دور جواز سفر سوريا www syria visa sy passport.