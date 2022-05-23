نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة حجز دور جواز السفر السوري syria visa sy موقع الهجرة والجوازات السورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة حجز جواز السفر السوري ، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن رابط منظومة حجز دور للحصول على جواز سفر www syria visa sy. حيث يمكن للجميع المواطنين الدخول على البوابة الإلكترونية لهيئة الهجرة والجوازات السورية syria visa sy passport من أجل استحداث جواز سفر سوري جديد أو تحديث البيانات الشخصية لكل شخص يمتلك جواز سفر سوري. وازداد البحث حاليا عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية في سوريا عن الرابط الرسمي الذي يمكن من خلاله الولوج إلى منظومة حجز دور التابعة لوزارة الداخلية للحصول على جواز سفر 2022 بشكل إلكتروني فتابعونا للنهاية من أجل معرفة ذلك بشكل مفصل ودقيق.

رابط منصة حجز جواز السفر السوري

بعدما هدأت الأوضاع في سورية وعرفت نوع من الاستقرار يرغب العديد من المواطنين والمواطنات السوريات بزيارة العائلة والأقارب علما أن أكثر من 3 مليون مواطن سوري مقيم حاليا خارج الأراضي السورية، ومن أجل عودتهم لوطنهم الأصلي يجب عليهم استخراج جواز سفر، حيث أتاحت وزارة الداخلية السورية المنصة الإلكترونية للهجرة والجوازات من أجل حجز دور للحصول على جواز سفر سوري جديد بشكل إلكتروني وبكل سهولة.

رابط منظومة حجز دور للحصول على جواز سفر www syria visa sy passport

أعلنت الحكومة السورية عبر وزارة الداخلية يوم الاثنين الموافق 23 من شهر مايو 2022. عن فتح باب القبول والتسجيل للحصول على جواز السفر السوري إلكترونيا. أمام كافة المواطنين والمواطنات سواء كانوا المقيمين داخل الوطن أو خارجه. حيث يمكن الدخول على رابط حجز جواز سفر سوري 2022 Http www Syria visa passport. واتباع بعض الخطوات البسيطة التي جاءت مبينة على النحو التالي:

في اول خطوة يجب عليك الدخول مباشرة إلى رابط موقع هيئة الهجرة والجوازات السورية .

في الخطوة الثانية يجب أن تختار منظومة حجز دور جواز سفر سوريا .

ثالثا: اكتب رمز التحقيق الخاص بالمتقدم تعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك مع مراعاة الدقة في الكتابة.

رابعا: اختر الخدمة المراد تنفيذها من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة على الصفحة الرئيسية للموقع.

خامسا: يجب عليك اختيار التاريخ والموعد المحدد لإتمام الخدمة .

سادسا: سيظهر لك تاريخ وموعد الحجز والذي يجب الاحتفاظ به.

الوثائق المطلوبة للحصول على جواز سفر سوري 2022

يلزم على كافة مواطني سوريا الراغبين في تجديد أو الحصول على جواز السفر ارفاق العديد من الوثائق والمستندات المطلوبة والتي حددتها وزارة الداخلية السورية وجاءت مبينة على النحو الآتي:

وثيقة التجنيد. ثم الموافقة الوظيفية. كذلك موافقة ولي الامر. وثيقة إثبات الشخصية. ملئ الاستمارة. الصور الشمسية الخاصة بالمتقدم. تسديد الرسوم المطلوبة.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق. على أهم المراحل التي يمكن من خلالها حجز دور للحصول على جواز سفر سوري جديد. عبر الدخول إلى موقع هيئة الهجرة والجوازات السورية.